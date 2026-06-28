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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Президент Зеленский посмертно присвоил ADAM и Степану Гиге важные награды

Артистов отметили государственными наградами по случаю Дня Конституции Украины.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Михаил Клименко и Степан Гига

Михаил Клименко и Степан Гига

Солист группы ADAM Михаил Клименко и народный артист Украину Степан Гига посмертно получили от президента Владимира Зеленского важные государственные награды.

28 июня украинцы отмечают День Конституции. В этот день президент также отмечает наградами разных деятелей за заслуги в укреплении украинской государственности и вклад в развитие различных сфер общественной жизни. Награды от Владимира Зеленского получили и артисты.

К сожалению, Михаилу Клименко и Степану Гиге присвоили важные награды посмертно. В частности, солист группы ADAM получил орден «За заслуги» ІІІ степени.

Солист группы ADAM Михаил Клименко

Солист группы ADAM Михаил Клименко

Тем временем Степана Гигу наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Степан Гига

Степан Гига

Отметим, что Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года. Причиной смерти музыканта стал туберкулезный менингит, который вызвал серьезные осложнения.

Степана Гиги не стало 12 декабря 2025 года. Причиной смерти артиста тоже стали проблемы со здоровьем. Кстати, это не первая награда, которую Степан Гига получил посмертно. Ранее ему присвоили звание «Лицо Независимости 2026».

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Дата публикации
Количество просмотров
432
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