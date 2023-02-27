Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Президента Чехии Петра Павела застали на концерте группы "ТНМК" в Праге

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1383
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Президента Чехии Петра Павела застали на концерте группы "ТНМК" в Праге

Политик попивал чай из бумажного стаканчика и слушал трек "Файне місто Тернопіль".

На днях в украинской группы "ТНМК" прошел благотворительный концерт в чешском городе Прага. На выступление украинцев пришел никто другой, как сам президент Чехии Петр Павел.

Об этом сообщил участник коллектива Александр Сидоренко, более известный как Фоззи. В частности, музыкант в своем Facebook опубликовал видео, на котором видно, как Петр Павел стоит в костюме, держит в руках бумажный стаканчик с чаем. Тогда "ТНМК" исполняли знаменитую песню группы "Брати Гадюкіни" – "Файне місто Тернопіль".

"В Праге работал подставкой для микрофона детского хора, а за этим вежливо наблюдал президент Чехии Петр Павел. Хорошее будет воспоминание, хорошее", — подписал видео Александр Сидоренко.

Кстати, в комментариях под постом Фоззи подписчики отметили, что среди слушателей концерта был не только чешский главнокомандующий. Оказывается, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан тоже находился в зрительном зале.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1383
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация