Президента Чехии Петра Павела застали на концерте группы "ТНМК" в Праге

На днях в украинской группы "ТНМК" прошел благотворительный концерт в чешском городе Прага. На выступление украинцев пришел никто другой, как сам президент Чехии Петр Павел.

Об этом сообщил участник коллектива Александр Сидоренко, более известный как Фоззи. В частности, музыкант в своем Facebook опубликовал видео, на котором видно, как Петр Павел стоит в костюме, держит в руках бумажный стаканчик с чаем. Тогда "ТНМК" исполняли знаменитую песню группы "Брати Гадюкіни" – "Файне місто Тернопіль".

"В Праге работал подставкой для микрофона детского хора, а за этим вежливо наблюдал президент Чехии Петр Павел. Хорошее будет воспоминание, хорошее", — подписал видео Александр Сидоренко.

Кстати, в комментариях под постом Фоззи подписчики отметили, что среди слушателей концерта был не только чешский главнокомандующий. Оказывается, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан тоже находился в зрительном зале.

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