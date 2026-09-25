"Приехал ко мне в Киев": Ахтем Сеитаблаев рассказал о браке дочери и её избранника

Ахтем Сеитаблаев / © instagram.com/akhtemseit

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Украинский режиссёр и актёр Ахтем Сеитаблаев рассказал о свадьбе дочери Назлы в Бельгии, знакомстве с её мужем и особом жесте жениха.

Старшая дочь Ахтема несколько лет назад создала собственную семью. Назля живет в Бельгии вместе с мужем Рустемом. Пара познакомилась через социальные сети. Избранник режиссера также имеет крымскотатарское происхождение. Его семья проживает в Бельгии около 40 лет. Но перед свадьбой мужчина решил лично приехать в Киев.

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«Будущий муж моей дочери приехал ко мне сюда, в Киев, чтобы попросить её руки. Сделал это по традиции. Это было так трогательно, что я не ожидал, что стану таким сентиментальным после 50 лет», — признался Ахтем Сеитаблаев в интервью Blick.ua.

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Ахтем Сеитаблаев с дочерью и внучкой / © instagram.com/akhtemseit

Для Сеитаблаева этот момент стал особенно эмоциональным, ведь будущий зять не просто попросил благословения, а соблюдал традицию. Впоследствии у режиссера появился еще один особый семейный статус — дедушки.

«Я вообще не умею ей отказывать. Она о чём-то просит — и я всё даю», — рассказывал Сеитаблаев о своей внучке Ариане.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью и внучкой / © instagram.com/akhtemseit

Девочка родилась в январе 2023 года. Впервые взять внучку на руки Ахтем смог лишь через несколько месяцев — во время поездки за границу в мае. По словам режиссёра, с Арианой он гораздо мягче, чем в своё время был со своими детьми.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью и внучкой / © instagram.com/akhtemseit

Впрочем, расстояние и военная служба не позволяют ему часто видеться с дочерью и внучкой. Сеитаблаев отмечал, что встречи в основном приходятся на его отпуска. Если позволяют обстоятельства, он старается потратить часть этого времени на поездку в Бельгию, чтобы хотя бы на день-два побыть с родными.

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Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев впервые показал свою новую избранницу-красавицу после разрыва с невестой.

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