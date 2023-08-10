Приемная дочь Александра Пономарева трогательно поздравила его с 50-летием архивными фото

Старшая дочь певца Александра Пономарева Зоя Мозговая трогательно поздравила отца с днем рождения.

9 августа исполнитель отпраздновал юбилей – Пономареву исполнилось 50 лет. По этому случаю в сторис своей страницы в Instagram Зоя разместила серию снимков со звездным отцом.

Александр Пономарев со старшей дочерью Зоей и экс-женой Аленой Мозговой / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

Среди фото есть и архивные, где Зоя изображена совсем маленькой с папой и мамой, продюсером Аленой Мозговой. А также с отцом в компании своего знаменитого дедушки, композитора Николая Мозгового, которого не стало в 2010 году:

Александр Пономарев со старшей дочерью Зоей и тестем Николаем Мозговым / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

"Многое за этот год для меня стало понятно, в частности, что есть в жизни действительно самым важным. Горжусь тобой и твоими человеческими проявлениями в такое непростое для каждого из нас время. Желаю здоровья, воодушевления, баланса и, главное, внутреннего покоя!" – написала поздравление отцу Зоя.

Александр Пономарев со старшей дочерью Зоей / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

Александр Пономарев со своими детьми / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

Александр Пономарев со старшей дочерью Зоей / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

Как известно, Зоя Мозговая, которой сейчас 28 лет, приемная дочь Александра Пономарева от Алены Мозговой. С биологическим отцом Зои Мозговая не имела официальных отношений и разошлась еще до рождения девушки. Пономарев стал фактически отцом для Зои и ростил ее.

Также у Пономарева есть дочь от Мозговой, 25-летняя Евгения. Кроме того, певец воспитывает сына, 16-летнего Александра, который родился, когда Пономарев был в браке с Викторией Мартынюк.

Читайте также: