Приемная дочь Эминема вышла замуж и восхитила свадебными кадрами

Бойфренд сделал предложение Алайне еще в декабре 2021 года.

Приемная дочь американского рэпера Эминема – 30-летняя Алайна Мари Скотт – вышла замуж и показала свадебные фотографии.

Радостной новостью Алайна поделилась в Instagram. Приемная дочь Эминема сыграла свадьбу еще 9 июня, однако снимки опубликовала только сейчас. Избранником Алайны стал Мэтт Меллер, который сделал ее предложение еще в декабре 2021 года.

Приемная дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/alainamariescott

Приемная дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/alainamariescott

"9 июня 2023 года – один из лучших дней в моей жизни. В этой жизни и в следующей моя душа всегда найдет твою", – обратилась к мужу счастливая Алайна.

Приемная дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/alainamariescott

Приемная дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/alainamariescott

Как пишет издание Page Six, свадьбу пара сыграла под открытым небом в Детройте, штат Мичиган. На празднике было 125 гостей. Среди приглашенных были самые близкие члены семьи и друзья. Правда, пользователи в Сети отметили, что не смогли на свадебных кадрах найти Эминема, поэтому многие предположили, что рэпера не было на празднике.

Приемная дочь Эминема вышла замуж / Фото: instagram.com/alainamariescott

Отметим, Алайна Мари Скотт – дочь сестры бывшей жены Эминема Кимберли Дон Скотт. Рэпер удочерил девушку еще в начале 2000-х годов. Биологическая мать Алайны умерла в 2016 году, у нее были проблемы со злоупотреблением наркотических веществ.

У Эминема есть биологическая дочь Хейли Джейд Скотт. В этом году бойфренд девушки сделал предложение ей. Так что скоро Хейли тоже выйдет замуж.

Напомним, недавно звезда Голливуда Наоми Уоттс впервые вышла замуж. Под венец актриса пошла в 54 года.

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