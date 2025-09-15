Приемная дочь Тимура Мирошниченко снялась в клипе известной украинской певицы

Тимур и Инна с приемной дочерью Ангелиной / © instagram.com/_inna_mi_

9-летняя приемная дочь украинского ведущего Тимура Мирошниченко и адвоката Инны Мирошниченко — Ангелина — дебютировала как актриса в новом клипе известной певицы Светланы Тарабаровой.

По словам звездной мамы, для дочери это событие стало настоящим праздником, ведь она очень любит песни артистки и давно мечтала с ней познакомиться. В Instagram Инна опубликовала фотографии, на которых девочку готовят к съемкам.

"Сегодня Ангелина снимается в клипе любимой певицы! С гримом, прической, стилистом", — поделилась адвокат.

Сторис Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Девочке сделали профессиональный макияж и прическу, подобрали образ, и она почувствовала себя настоящей актрисой. Мама призналась, что наблюдать за этим было трогательно, ведь Ангелина буквально светилась от счастья. Также на одной из фотографий девочка предстала с самой Тарабаровой, а Мирошниченко подписала фото на английском: "Одна любовь".

Сторис Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Инна Мирошниченко откровенно рассказала о воспитании приемной дочери. Звезда призналась, что в общении с 9-летней Ангелиной возникают определенные трудности.