Приемная дочь Тимура Мирошниченко снялась в клипе известной украинской певицы
Девочка продемонстрировала свои актерские способности в новом видео украинской исполнительницы.
9-летняя приемная дочь украинского ведущего Тимура Мирошниченко и адвоката Инны Мирошниченко — Ангелина — дебютировала как актриса в новом клипе известной певицы Светланы Тарабаровой.
По словам звездной мамы, для дочери это событие стало настоящим праздником, ведь она очень любит песни артистки и давно мечтала с ней познакомиться. В Instagram Инна опубликовала фотографии, на которых девочку готовят к съемкам.
"Сегодня Ангелина снимается в клипе любимой певицы! С гримом, прической, стилистом", — поделилась адвокат.
Девочке сделали профессиональный макияж и прическу, подобрали образ, и она почувствовала себя настоящей актрисой. Мама призналась, что наблюдать за этим было трогательно, ведь Ангелина буквально светилась от счастья. Также на одной из фотографий девочка предстала с самой Тарабаровой, а Мирошниченко подписала фото на английском: "Одна любовь".
Напомним, недавно Инна Мирошниченко откровенно рассказала о воспитании приемной дочери. Звезда призналась, что в общении с 9-летней Ангелиной возникают определенные трудности.