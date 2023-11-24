Приемному сыну Тимура Мирошниченко сделали операцию: "Наш маленький герой"

Сегодня, 24 ноября, приемному сыну ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко, двухлетнему Марселю сделали операцию.

Об этом Тимур и его жена Инна рассказали на своих страницах в Instagram. Сначала они поделились, как готовили сына к хирургическому вмешательству. А потом показали, как мальчик чувствует себя после операции.

Инна Мирошниченко разместила трогательное видео, где вместе с Марселем лежит на больничной койке, целует его и обнимает. Маленький Марсель изображен с катетером в руке.

Двухлетний приемный сын Тимура Мирошниченко перенес операцию

Как рассказала супруга Мирошниченко, у Марселя впереди еще несколько операций:

"Пришел в себя. Спасибо всем за поддержку. Это была плановая операция с лучшими врачами в мире. У Марселя впереди еще несколько. Первая прошла успешно. Я вообще не волновалась. Хейтеры скажут: потому что усыновлен. А я скажу: потому что понимаю, что это шаги к полноценной жизни нашего сына. И что наконец-то он пройдет это не сам. Расплакалась только раз. От силы духа другим мам. Которые часами рыдают под операционными. Но как только ребенок открывает глаза, мама спокойная и улыбчивая. Потому что "все будет хорошо, солнышко! Мама рядом". Эта суперсила притворяться спокойным и уравновешенным, когда только что тебя всю трясло… Это о мамах. В этот момент я расплакалась от счастья, что Марсель тоже это услышит и почувствует!" – рассказала Мирошниченко.

2-летний приемный сын Тимура Мирошниченко перенес операцию / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

2-летний приемный сын Тимура Мирошниченко перенес операцию / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, что ранее Тимур и Инна Мирошниченко рассказывали, что у их приемного сына есть определенные проблемы со здоровьем. В частности, мальчик родился с дефектом передней брюшной стенки, из-за чего его после рождения сразу прооперировали. Кроме того, как ранее делилась Инна Мирошниченко, у Марселя есть физические изъяны — грудная клетка искривленная, травмы головного мозга, грыжа, что-то с глазами. Также есть недостатки психологического развития.

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