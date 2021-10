Приходько, Дантес, Дорофеева: украинские звезды, у которых больше всего татуировок

Знаменитости обожают украшать свои тела красивыми рисунками.

Прошли времена, когда татуировки носили только люди с криминальным прошлым и дерзкие рокеры.

Сейчас существуют различные техники выполнения нательных рисунков, которые подходят и хрупким девушкам и мужественным мужчинам. Многие украинские звезды также украшают себя тату. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотографий и историй знаменитостей об их изображениях.

Владимир Дантес

У украинского певца Владимира Дантеса есть десятки изображений на теле. Так, звезда набил череп, огромного орла на груди, ноты из песни группы Queen и надпись Rock-n-Roll.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

На правой руке у знаменитости есть символ мужского и женского начала и звезда Давида – еврейский символ.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Есть у Дантеса и парная татуировка, которую он сделал с женой Надеждой Дорофеевой – розы на кистях рук. А своей любимой он также посвятил мультипликационную утку Поночку. Именно с ней ассоциирует Владимир Надю. Звезда называет жену Утя и говорит, что артистка такая же справедливая, порой наивная, умная и очень веселая.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофеева

Со своей стороны, избранница Дантеса Надя Дорофеева имеет несколько роз, ветку с листьями, лаванду, сердечко, цифру 7 и немалую молнию на ребрах.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Немало на теле звезды надписей, в частности, All you need is Love – на левом предплечье, creative – на запястье, harmony – на шее и Good и Bad на бедрах.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Артем Пивоваров

Певец Артем Пивоваров забил себе два "рукава" и правую голень.

Артем Пивоваров / instagram.com/pivovarovmusic

Первую тату знаменитость совершил в 18 лет. Это был микрофон. На его теле также много тотемных животных, в частности сова, козел, олень и бабочки. На шее звезды есть лавровый венок.

Артем Пивоваров / instagram.com/pivovarovmusic

Артист рассказывал, что рисует на теле картину. Он мечтает "забить" всю спину, но пока не знает, как будет выглядеть композиция.

Артем Пивоваров / instagram.com/pivovarovmusic

alyona alyona

Украинская реперша alyona alyona сделала свою первую тату у барышевского местного мастера в 24 года. Звезда набила свой знак зодиака между лопатками. Впрочем, эта работа оказалась неудачной.

instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитость сначала решила избавиться от неудачного рисунка лазером, но ей объяснили, что рубец после выведения цвета останется все равно. Поэтому исполнительница решила, что раз одно тату на всю жизнь не получилось ей сделать, поэтому она будет "бить" столько, сколько ей вздумается. На том месте поверх знака зодиака появилось дерево долголетия.

instagram.com/alyona.alyona.official

Следующий рисунок alyona alyona сделала в Барселоне во время отдыха с подругой Жанной. Девушки подумали, что их объединяет, и решили, что это рыбка – название первого популярного трека реперши и знак зодиака Жанны.

instagram.com/alyona.alyona.official

Четвертым рисунком на теле знаменитости стал сухостой, который она набила между грудью.

instagram.com/alyona.alyona.official

А в январе в этом году предплечье звезды украсило изображение Карпат.

instagram.com/alyona.alyona.official

Анатолий Анатолич

Татуировки телеведущего Анатолия Анатолича существенно отличаются от других. Его тело напоминает страницы комикса, поскольку там много цветных мультипликационных героев, в том числе пять Микки-Маусов, Маленький Принц. Имеет он и заклинание против дементоров из "Гарри Поттера" "Ekspekto Patronum", большой крест, острые перчики, надписи "Мішаня" и "ЗЕ".

Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich

Немало изображений шоумен посвятил своим детям. Так, Чеширский кота из "Алисы в стране чудес" Анатолий "набил" в честь рождения старшей дочери Алисы. А крольчица Лола Банни появилась на его бицепсе после рождения дочери Лолиты. В честь новорожденного сына Нила Анатолич сделал два тату — время его появления на свет "13:13" и держащего в руках планеты космонавта.

Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich

Есть еще на его теле надпись детским почерком: "Абнімі міня". Как оказалось, это предложение написала его дочь Алиса на бумажку и наклеила на папу. Звезде очень понравилась эта надпись, что уже через несколько дней она появилась у него на ключице.

Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich

Анастасия Приходько

У певицы Анастасии Приходько также есть несколько татуировок. В каждую звезду вложила смысл, мотивацию и ответственность за то, что на ней изображено. Так, фанаты исполнительницы хорошо знают, что на левой руке артистки изображена сова, являющаяся символом мудрости и любимая птица исполнительницы.

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Под сердцем у нее герб Украины в красно-черных тонах, на предплечье – волк, а на правой ключице – надпись "Я добьюсь всего, чего я хочу". На левой и правой руке она изобразила даты рождения детей и их имена. Также тело артистки украшают цветы: лотос, поскольку "он прорастет даже в болоте и все равно будет красив" и пионер – любимый цветок дедушки артистки.

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Есть на пальцах знаменитости также несколько символов на удачу и японский символ любви.

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Женя Галич

Фронтмен группы O.Torvald как настоящий рокер имеет много нательных рисунков. Так, можно рассмотреть гитару Gibson, микрофон, сердце и надпись Family, часы, буквы V и Л. А еще бумбокс с частотами радиостанций, очертания знаковых зданий Киева и ангела-хранителя.

Женя Галич / instagram.com/jenia_galich

Интересно, что первое тату звезда сделал в 10 классе. Это была надпись "My first tattoo". На сеанс его несовершеннолетнего отвела мама.

Женя Галич / instagram.com/jenia_galich

Татуировка для Галича – способ самореализации.

Слава Каминская

В 13 лет экс-солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" сделала свое первое тату — птичку на лопатке. Впрочем, впоследствии она потеряла красивый вид, поэтому она перебила его скрипичным ключом. У артистки также рисунки, посвященные детям. Это изображение мальчика и девочки, их имена и даты рождения.

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Также на руках у Славы – сердце, цифра 69 и смайлик. Кроме того, у нее на теле есть надпись на английском языке "Every saint has a past and every sinner has a future", что означает "У каждого святого есть прошлое, у каждого грешника есть будущее".

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

А в этом году она показала видео, на котором впервые сама себе делает папу. Исполнительница набила на теле изображение цифр 911 – название первой песни в начале ее сольной карьеры.

Макс Барских

У Макса Барских зататуирован весь правый рукав. Как рассказывал знаменитость, на его руке – божественная энергия, создавшая мир посредством поцелуя двух стихий – ветра и земли, ангела и человека.

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

А на груди у Макса – крылатый древнеегипетский бог Амон-Ра.

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA недавно призналась, что пирсинг и татуировка придают ей уверенность. Именно так она больше нравится самой себе. Итак, на теле звезды более 10 рисунков.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

В частности, на левом плече она имеет тату розы со змеей, за ухом – ноту, набитую в подростковом возрасте, а на бедре – орнамент.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

MONATIK

Мультиартист MONATIK предпочитает минималистичные изображения на теле. В частности, на безымянном пальце правой руки у него "IV".

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Также на руке звезды логотип его корпорации. Ранее знаменитость отвечал, что этот тату можно интерпретировать по-разному: три точки в начале – начало и зарождение его творческой карьеры, взлеты и падения неизбежный процесс, который также отражен в тату, а в конце – огромный взлет вверх.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Есть тату и на спине ниже шеи в виде солнца, а на левой руке надпись на другом языке.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

