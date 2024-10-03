Приходько эмоционально разнесла замечания "почему не на государственном" и упрекнула за травлю русскоязычных

Украинская певица Анастасия Приходько эмоционально подняла языковой вопрос и возмутилась, как украинцы травят друг друга за русский.

Артистка в своем TikTok откровенно говорит, что ей уже накипело слышать такие упреки, как "почему не на государственном, говорите по-украински, учите язык, у вас было два года" и тому подобное. Анастасия Приходько отмечает, что все это манипуляции, на которые ведутся недалекие. Также певица напомнила, что раньше не возникал вопрос, кто на каком языке разговаривает.

"Я очень возмущена тем, что сейчас происходит в нашем украинском пространстве, когда я смотрю на то, как люди друг друга просто уничтожают этим: "Почему не на государственном? Говорите со мной на украинском, понаехали, а откуда вы, мы уже устали от ВПЛ, они языка не учат, а у вас было два года, чтобы выучить, а когда вы едете в Италию, вы обязаны, почему вы не учите здесь… ". Вот эти все нарративы – политические манипуляции, на которые ведутся недалекие люди. До 2014 года ни у кого не возникал вопрос, кто на каком языке разговаривает", — высказалась артистка.

Настя Приходько вступилась за русскоязычных и гневно отреагировала на упреки "почему не на государственном"

Особенно певицу возмущает, когда украинцы травят переселенцев за язык. Анастасия Приходько отметила, что нужно относиться с пониманием к человеку, который всю жизнь прожил в русскоязычной среде и который не может с легкостью перейти на украинский. Также певица отметила, что вместо языковых упреков в первую очередь нужно помочь человеку.

"Когда я вижу все эти истории, вроде того, как мать приехала из Покровска с тремя детьми и во Львове ей начинают рассказывать, почему не на государственном, а она стоит, трясется, потому что впервые в жизни из Покровска уехала, приехала во Львов. Она по Украине передвигается, она не поехала в Германию, Польшу, Чехию. Она приехала в Украину, искать себе хоть какое-то убежище, чтобы ей наши украинцы помогли. Она не покидает государство, хотя вы об этом, бл*дь, забываете. Так одним вы кричите: "А, ты уехала, предательница, нет, чтобы остаться, чтобы платить налоги", - высказалась артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько также отметила, что в первую очередь нужно начинать с себя. Певица обратила внимание, что русскоговорящего контента хватает в TikTok, Telegram, Facebook. Люди пользуются этими социальными сетями, но почему-то не появляются петиции с просьбой их запрета.

"Если вы хотите побороть это все, чтобы мы все говорили на украинском, то начните с себя. Когда вы листаете TikTok и тайком смотрите русскоязычный контент, то пишите петиции с запретом TikTok. Когда вы во время обстрелов смотреть Telegram-каналы на русском языке, пишите петиции с запретом. В Facebook, когда попадает в рекомендации русскоязычная статья с отметкой ru – запретить. Но вы этого не делаете, потому что вам выгодно, вам нужен TikTok для продвижения", - отметила артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Также Анастасия Приходько подчеркнула, что российский язык до сих пор защищен Конституцией Украины. Впрочем, вместо того, чтобы бороться с этим, некоторые начинают травить других сограждан за язык. Звезда подчеркивает, что война – не время для языковых разборок. Артистка убеждена, что сейчас нужно быть как никогда сплоченными. Поэтому, вместо травли, лучше заняться поддержкой друг друга.

"Самое главное напоследок! Идите в Конституционный суд и требуйте вносить изменения в нашу Конституцию, статья 10 о защите русского языка, которая до сих пор, бл*дь, есть. Но лучше найти более легкий путь и просто чмырить друг друга. Мой самый главный закон – во время войны своих не трогаем. Нет, вам как помазано! Взять и унизить этого бедного человека. Давайте сейчас будем поддерживать друг друга. Проявите свое добро, свое сердце. Будьте добры и прекратите вестись на политические манипуляции", - добавила певица.

Напомним, недавно актриса Ирма Витовская высказалась о том, почему украинцы после начала войны продолжают общаться на русском. Артистка назвала причины, почему это так.

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