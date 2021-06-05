Приходько, Костромичева, Хайек и Ловато: звезды, которые откровенно показывают недостатки тела

Оказывается, в "идеальных" на первый взгляд, знаменитостей, тоже есть определенные недостатки.

Говорят, что знаменитости должны быть идеальными — в работе, поведении и особенно внешности.

Пользователи, посмотрев отредактированные фото в Сети, нередко начинают комплексовать из-за своих недостатков. Впрочем, если у известной певицы или актрисы на фотографии заметят небольшой животик или целлюлит — это, нередко, повод для хейта. К счастью, с каждым годом бодишейминг постепенно сходит на нет, а популярной становится натуральность.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, которые не стесняются особенностей своего тела.

На днях известная украинская модель Алла Костромичева вызвала фурор в Сети. 34-летняя звезда мировых подиумов, которую считают идеальной, показала, что на самом деле также имеет определенные недостатки. В частности, как оказалось, у модели есть небольшой животик с обвисшей кожей и пигментные пятна.

Не стесняется быть настоящей и певица Анастасия Приходько, которая два месяца назад в третий раз стала мамой. Артистка показала "честное" фото с обвислым животом.

instagram.com/prykhodko_official

По просьбе фанатов показала лицо без косметики народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская. 54-летняя знаменитость разместила видео, где появилась в поезде ненакрашенная.

instagram.com/olgasumska

А вот певица Jerry Heil, у которой изящная фигура, призналась, что имеет целлюлит. Более того, исполнительница показала своего "Мистера Цилика" крупным планом.

instagram.com/thejerryheil

Певица и менторша Ольга Горбачева, со своей стороны, решила поговорить о своей груди. Так, жену продюсера Юрия Никитина упрекали, что у нее слишком маленький бюст. В ответ на это, Ольга запостила фото в купальнике и подчеркнула, что не стесняется демонстрировать свои прелести.

instagram.com/gorbachovaolga

Все больше и голливудских звезд начинают показывать себя настоящих. В частности, актриса-красавица Сальма Хайек демонстрировала свои седые волосы.

instagram.com/salmahayek

Не стеснялась своей седины и коллега Хайек — актриса Ева Лонгория. Тем не менее, фанаты не перестают восхищаться внешностью этих известных женщин.

instagram.com/evalongoria

Американская певица Деми Ловато как-то призналась, что раньше тщательно редактировала свои фото в бикини. Впрочем, артистка устала маскировать свои недостатки и заявила, что больше не хочет обманывать подписчиков неправдоподобными кадрами. Так, звезда показала целлюлитные бедра.

instagram.com/ddlovato

Также не скрывает, что имеет целлюлит, модель Ирина Шейк. Знаменитость рассказала, что не ограничивает себя в любимых лакомствах. Звезда подчеркнула, что она нормальный человек, поэтому не стесняется "апельсиновой корки", добавив, что у нее тоже бывают проблемы с кожей и волосами.

Возможно, пример украинских и западных звезд поможет наконец-то изменить мнение людей о понятии "идеальности". Пользователи прекратят издеваться над своим здоровьем, сидя на диетах, чтобы иметь "такой же плоский животик и бедра без целлюлита".

Напомним, на днях Анастасия Приходько в топе с пятном показала, как кормит сына. Артистка подняла тему двойных стандартов женской красоты.

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