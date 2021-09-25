Приходько о болезни 6-месячного сына: "Такой малыш, а уже так серьезно заболел"

Луке исполняется шесть месяцев.
Украинская певица Анастасия Приходько поделилась, что ее младшему сыну Луке сегодня исполняется шесть месяцев.
По этому случаю звездная мама даже опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором счастливая Настя целует своего малыша, а тот держит ее маленькими ручками за щеки.
"Нашему малышу уже полгода! Для нашей семьи это так много значит! Твои брат и сестренка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они в первую очередь заглядывают к тебе, чтобы сказать доброе утро, целовать и обнимать тебя" — трогательно подписала видео артистка.
Однако, певица поделилась с фанатами, что ее крохотный Лука заболел. У мальчика бронхит.
"Только, пожалуйста, будь здоров! Потому что этот бронхит, будь он не ладен. Ты еще такой малыш, а уже так серьезно заболел. Но, мы сделаем все возможное, чтобы побыстрее тебя вылечить!" — поделилась исполнительница.
Напомним, недавно Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери. Маша — копия своего брата.