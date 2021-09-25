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Приходько о болезни 6-месячного сына: "Такой малыш, а уже так серьезно заболел"

Приходько о болезни 6-месячного сына: "Такой малыш, а уже так серьезно заболел"

Анастасия Приходько с младшим сыном / instagram.com/prykhodko_official

Луке исполняется шесть месяцев.

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась, что ее младшему сыну Луке сегодня исполняется шесть месяцев.

По этому случаю звездная мама даже опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором счастливая Настя целует своего малыша, а тот держит ее маленькими ручками за щеки.

"Нашему малышу уже полгода! Для нашей семьи это так много значит! Твои брат и сестренка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они в первую очередь заглядывают к тебе, чтобы сказать доброе утро, целовать и обнимать тебя" — трогательно подписала видео артистка.

Однако, певица поделилась с фанатами, что ее крохотный Лука заболел. У мальчика бронхит.

"Только, пожалуйста, будь здоров! Потому что этот бронхит, будь он не ладен. Ты еще такой малыш, а уже так серьезно заболел. Но, мы сделаем все возможное, чтобы побыстрее тебя вылечить!" — поделилась исполнительница.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери. Маша — копия своего брата.

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