Приходько оправдалась за русскоязычность и объяснила свою позицию: "Путин не выбирает цели"

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Реклама

Украинская певица Анастасия Приходько, которую недавно раскритиковали в Сети из-за ее поста на русском, дала отпор хейтерам.

На возмущение украинцев исполнительница ответила, не сдерживая эмоций. В своем Telegram-канале Приходько резко написала, что все нарративы о русском языке, по ее мнению — часть пропаганды РФ. Она добавила, что якобы путин не выбирает, кого убивать по языковым признакам, а скорее интересуется исключительно захватом украинских земель.

"Знаете, я так вам скажу! Путин не выбирает цели — он уничтожает всех! Летит в жилые дома, детские сады, больницы, роддома. Когда уже поймут, что им нужна земля! А не кого-то, с*к*, освободить или защитить... "Русский язык", "мы защищаем русское население в Украине" — это пропаганда для россиян, подкормка для долб**б*в! А мы с вами не имеем к этому никакого отношения. Так вот когда вы на это ведетесь и еб*т* мне мозг за язык, помните, вы уже в системе! Слава Украине! Слава нашим героям!" — написала певица, снова использовав русский язык.

Реклама

Сообщения Анастасии Приходько

Звезда напомнила, что с 2014 года она разорвала сотрудничество с россиянами, что и доказывает четкость ее позиции. Приходько отметила, что в дальнейшем не видит смысла разжигать дискуссии, и призвала заниматься добрыми делами.

"Я остаюсь жить здесь, и я имею право жить так, как считаю нужным! Но писать, чтобы вам понравиться, я не буду! Бежать за лайками не буду! Популизмом заниматься не буду! Хайповать на теме "язык" не буду! Для меня все, кто имеет паспорт гражданина Украины — украинец! Точка! Каждый решает сам, что ему делать и как жить! И помните ... Нас хотят убить каждый божий день, найдите минуту для добра, веры в Бога, молитвы!" — добавила Анастасия.

Напомним, все началось с поста Анастасии Приходько в Instagram, где она публично поздравляла своего мужа с годовщиной брака на русском языке. Украинцы в комментариях подняли волну хейта и пригрозили отписаться от ее блога.