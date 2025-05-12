Приходько после признаний о сложных отношениях с мамой неожиданно показалась с ней и сделала заявление

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько, у которой довольно непростые отношения с мамой, впервые за долгое время показалась с родным человеком.

Исполнительница опубликовала семейный снимок в Instagram. На фото артистка позировала вместе со своей матерью. Это впервые за довольно длительное время певица показалась с родным человеком. Дело в том, что у Анастасии Приходько были очень непростые отношения с мамой. Похоже, это уже в прошлом.

В частности, певица поздравила родного человека с Днем матери. Артистка поблагодарила ее за воспитание, за бессонные ночи, за волнение и мудрые советы. Анастасия Приходько пожелала маме крепкого здоровья, приятных моментов и много лет впереди. В заключение исполнительница добавила, что они всей семьей любят и ценят маму.

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Анастасия Приходько с мамой / © instagram.com/prykhodko_official

"С Днем матери, мама! Спасибо за то, что воспитала меня сильной, честной, свободной. Спасибо за твои молитвы, за каждую бессонную ночь и каждый мудрый совет. Пусть Господь дарит тебе здоровье на много-много лет, а каждый новый день приносит только радость. Мы тебя любим и ценим!" – обратилась к маме артистка.

Напомним, 11 мая в Украине отмечали День матери. Знаменитости активно поздравляли своих близких, а также показывали фото с самыми родными.