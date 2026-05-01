Приходько после скандала из-за русского языка и отмены концерта сделала резкое заявление: "Я не удобная"

Анастасия Приходько / © Facebook/Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько на фоне скандала из-за русского языка и отмены ее концерта сделала резкое заявление.

Артистка в Facebook четко обозначила свою позицию. Исполнительница отметила, что не подстраивается, не смолчит, когда надо что-то сказать, не живет по стандартам и правилам, которые постоянно меняются. Анастасия Приходько отметила, что ее не интересует хайп и она не боится общественного осуждения.

Певица подчеркнула, что не является удобной и никогда такой не была, и не будет. Артистка говорит, что ее за это могут критиковать, однако меняться или ломаться под кого-то она не будет, потому что это противоречит ее ценностям.

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Я не удобная. И не буду. Не подстраиваюсь. Не молчу, когда надо говорить. Не улыбаюсь тем, кто вчера поливал грязью, а сегодня делает вид "своих". Меня не интересуют стандарты "как правильно". Потому что это "правильно" меняется каждый день - под страх, под толпу, под хайп. А я так не живу. Хотите удобных? Ищите тех, кто кивает головой и боится сказать лишнее слово. Я - не из таких. Я говорю прямо. И если кому-то это режет слух - значит, правда попала в цель. Меня можно не любить. Меня можно критиковать. Но ломать под себя - нет. Не получится. Потому что я не удобная. И не буду", - прокомментировала

Отметим, на днях вокруг Анастасии Приходько разгорелся громкий скандал, а все из-за языкового вопроса. Она опубликовала в Сети сообщение на русском со следующим текстом: "Привет, я Анастасия Приходько и я разговариваю на русском киевском языке. Есть вопросы". Такие слова артистки вызвали шквал возмущения среди пользователей. Певицу упрекнули за такую позицию. Дошло до того, что в Черновцах отменили концерт исполнительницы из-за ее заявления в Сети. Сама же Анастасия Приходько довольно эмоционально отреагировала на это.

