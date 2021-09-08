Приходько поздравила мужа с годовщиной венчания и показала редкие фото с любимым

Прошло два года со дня венчания супругов.

Украинская певица Настя Приходько, которая недавно полностью обнажилась на пикантном фото, рассказала фанатам о празднике в ее семье.

Так, сегодня Настя и ее муж празднуют вторую годовщину венчания. По этому случаю у себя в фотоблоге исполнительница разместила редкие фото с любимым, сделанные на их празднике. Также артистка оставила много теплых слов своему избраннику.

Венчание Насти Приходько / instagram.com/prykhodko_official

В частности Настя призналась, что они с мужем шли друг на встречу другу в течение долгих 27 лет. А история их началась со школы.

"Твоего единственного взгляда было достаточно, чтоб я, ночами, вся в слезах, признавалась тебе в любви... в дневнике. Затем я пришла учиться в Глиера, а ты в этот год ушел в другой университет, но приходил к друзьям в гости в училище именно в те моменты, когда я прогуливала учебу. И у меня была возможность смотреть на тебя, разговаривать с тобой и продолжать мечтать о тебе", — рассказала Приходько.

Венчание Насти Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Венчание Насти Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Артистка добавила, что сожалеет, что встречалась с другими парнями, поскольку хотела быть только с любимым.

"Я хранила в сердце тот момент, когда на мое 18-летие я привлекла твое внимание! Мое счастье казалось таким реальным, но, оно улетучилось очень быстро и я уехала в Москву. Я не слышала о тебе совсем ничего, пока странная случайность не свела нас вместе спустя много лет и больше уже мы не расставались", — добавила певица.

Венчание Насти Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Также она очень трогательно призналась мужу в любви:

"Два года назад было таинство нашего венчания, где мы пообещали быть вместе до Луны! И неважно сколько нужно было бы ждать тебя - я бы ждала! Счастье этого достойно! Я - твоя первая любовь, а ты моя! Я люблю тебя больше всех на свете! Я дышу тобой! И если надо, я не раздумывая, отдам свою жизнь за тебя!" — отметила Приходько.

Венчание Насти Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Отметим, что в начале августа Настя Приходько показала редкое видео с мужем. Супруги праздновали 6-летие общего сына Гордея.

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