Приходько призналась в трудностях с украинским и сделала громкое заявление: "Не понимаю, как писать"

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько откровенно рассказала о трудностях с украинским языком в творчестве и объяснила, почему до сих пор не пишет песни на нем.

Артистка честно признает: несмотря на сознательную позицию и отказ петь на русском, создание украиноязычного материала дается ей непросто. В интервью РБК-Украина певица признается, проблема не в желании, а во внутреннем ощущении языка, которое не сформировалось с детства. Она объясняет, что русский был средой, в которой она росла, поэтому именно на нем ей, мол, легче работать с текстами. Зато украинский требует гораздо больше усилий и времени.

«Я скажу, возможно, какую-то неправильную фразу, но я так ее чувствую. Я не понимаю, как писать на украинском языке. У меня до сих пор не получается. Как петь украинские народные песни я знаю. А вот музыкально как это написать — знать не знаю. Я до сих пор не нашла этого ключа», — заявляет певица.

Приходько добавляет, что пытается работать с языком, но процесс для нее сложный и утомительный. Она признается, что может быстро создавать песни на русском, тогда как с украинским, мол, приходится буквально «искать рифму» и переписывать тексты по несколько раз. Из-за этого, говорит певица, она не готова выпускать материал просто ради присутствия на сцене.

«Дайте мне сейчас возможность написать на русском — я напишу песню за пять минут. На украинском языке я выбрасываю, наверное, листочков 15. У меня эта рифма не клеится. Я не могу понять, как мне соединить дебет с кредитом, условно говоря», — делится Анастасия.

Певица отмечает: для нее важно оставаться честной со слушателем, поэтому она не хочет выпускать песни, которые, мол, не чувствует. Если же создать качественный украиноязычный материал не удается, она предпочитает сделать паузу, чем идти на компромисс с собой.

Отметим, Анастасия Приходько получила широкую известность после победы в «Фабрике звезд» и участия в «Евровидении», а после начала войны в 2014 году полностью разорвала связи с российским шоу-бизнесом и вернулась в Украину.

