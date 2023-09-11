Приходько прошлась по Шепелеву, который предал Украину: "Стал любовником одного из влиятельных людей"

Исполнительница была хорошо знакома с ведущим, который поддержал войну, и общалась с ним раньше.

Украинская певица Настя Приходько раскритиковала экс-ведущего проекта "Рассмеши комика" Дмитрия Шепелева, который поддержал захватническую политику России и уехал в оккупированный Мариуполь развлекать россиян.

В Instagram-stories исполнительница дала понять, что не удивлена таким поступком Шепелева. По ее словам, ведущий жаден к деньгам. Приходько убеждена, что Шепелев ради заработка сделает все, что угодно. Более того, певица говорит, что ведущий получил эту работу не просто так, а потому, что стал любовником одного влиятельного человека.

"Довольно близко знала этого слизняка. И в Москве работали, и в Киеве общались. Скажу одно – это человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей, чтобы получить работу на канале, и, как липучка, липнет ко всем, кто даст ему деньги! Го*но", — раскритиковала Шепелева Приходько.

Дмитрий Шепелев, Настя Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, на днях стало известно, что Дмитрий Шепелев уехал в оккупированный и уничтоженный российскими военными Мариуполь снимать развлекательное шоу о животных для одного из пропагандистских телеканалов РФ. Такое решение ведущего было особенно циничным. Шепелев много лет работал в Украине и строил здесь свою карьеру. Даже в начале полномасштабной войны он раскритиковал российское вторжение. Впрочем, для Шепелева кровавые рубли оказались намного дороже совести.

Дмитрий Шепелев в Мариуполе снимает шоу для российского канала

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