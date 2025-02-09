Приходько раскритиковала нацотбор и заявила, что он самый худший: "Никогда не буду смотреть"

Артистка объяснила, что именно ей не понравилось.
Украинская певица Анастасия Приходько резко раскритиковала нацотбор на "Евровидение-2025", где победила группа Ziferblat.
Артистка в фотоблоге высказала свое мнение по поводу организации конкурса. По словам Анастасии, после нацотбора этого года она не планирует больше следить за будущими конкурсами. Певице не понравился креативный замысел и организация. В то же время, она раскрыла, что ее фаворитом был KHAYAT и именно ему желала победы.
"После увиденного "привет из 90-х" я официально заявляю: больше национальный отбор никогда не буду смотреть. Хуже отбора, чем в Молдове, думала не увижу! Но он есть! KHAYAT, желаю победы!" – написала во время просмотра конкурса знаменитость.
Также Приходько опубликовала кадры со съемок своего клипа, где заявляет о том, что хочет все покинуть и уехать домой наслаждаться мамиными блюдами. И в сторис под кадрами артистка иронически написала: "Мое настроение, когда посмотрела национальный отбор".
Напомним, недавно украинские звезды Андрей Данилко, Кристина Соловий и другие также довольно неоднозначно высказались о нацотборе на "Евровидение-2025". Они с юмором и иронией отреагировали на конкурс.
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