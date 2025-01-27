Приходько раскрыла, чем занимается ее муж и как они делят деньги в семье

Украинская певица Анастасия Приходько рассекретила, чем занимается ее муж Александр.

Избранник исполнительницы ведет непубличный образ жизни, поэтому о нем известно немного. Однако на этот раз Приходько поделилась, что ее возлюбленный – это ее директор. Певица говорит, что очень доверяет ему во всех вопросах, ведь у него есть еще один отдельный бизнес и он разбирается в управлении.

"Он имеет бизнес, поэтому он может позволить мне помочь. Я доверяю только ему и прислушиваюсь. Он как бизнесмен понимает в этом. Он моя опора, моя душа, моя любовь. Он – вся моя жизнь. Не знаю, что буду делать без него в этом мире. Я ему тоже помогаю", — рассказала Приходько в интервью "Люкс ФМ".

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Звезда признается, что ее с возлюбленным бюджет является общим. Анастасия добавляет, что Александр довольно спокойно воспринимает ее желание порадовать себя чем-нибудь материальным, поэтому позволяет делать это время от времени.

"У нас общий бюджет. Хотя я иногда говорю, что это мое и я пойду все потрачу на себя. Но ведь он и не запрещает. Если мне что-то очень нужно, то мы едем покупаем", — пояснила артистка.

Напомним, недавно Анастасия Приходько поделилась собственным видением окончания войны в Украине. Артистка назвала год прекращения боевых действий и предположила, какие острые фазы украинцев ждут впереди.

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