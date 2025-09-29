ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

Приходько распрощалась с черным цветом волос после 22 лет: как выглядит звезда сейчас

Артистка также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Анастасия Приходько

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько решилась на кардинальные изменения во внешности и поделилась своими переживаниями.

Артистка призналась, что уже давно хотела избавиться от черного цвета волос, который был ее узнаваемой визитной карточкой в течение более двух десятилетий. Так, звезда опубликовала в своем Instagram эмоциональное сообщение. Она рассказала, что уже в третий раз пытается выйти из черного цвета, но этот процесс оказался гораздо сложнее, чем ожидала. Попытки продолжаются еще с апреля, и пока ни один результат не удовлетворил ее ожиданий.

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Я уже третий раз выхожу из черного цвета. Этот цвет — переходный, но я решила оставить и его на память. Самая тяжелая борьба — это борьба с самим собой. Это последний мой вызов. Я выдержу и сделаю тот цвет, который хочу! Чуть позже покажу другой! До 40 лет справлюсь! Я благодарю черный цвет, который был со мной 22 года. Но я хочу другой!" — откровенно написала певица.

Приходько также подчеркнула, что каждый раз делает эти эксперименты именно в Украине, однако причины такого выбора оставила в тайне: "Я знаю, почему так! Но не скажу". Эти слова вызвали интерес у подписчиков и немало догадок в комментариях.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая также похвасталась новой прической. Фаны утверждают, что звезда теперь стала на 10 лет моложе.

Дата публикации
Количество просмотров
232
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie