Приходько рассказала о своем кастинге в "ВИА Гру" и призналась, как Меладзе ее подставил

Приходько рассказала о своем кастинге в "ВИА Гру" и призналась, как Меладзе ее подставил

Артистка в свое время пробовалась в легендарное трио.

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что в свое время мечтала попасть на сцену, пройдя кастинг в легендарное трио "ВИА Гра".

В программе "Випы и Топы" на канале 2+2 артистка поделилась, как именно проходил этот кастинг и почему ее все-таки в группу не взяли:

instagram.com/prykhodko_official

"Я очень хотела на сцену и мне казалось, что в группе "ВИА Гра" я могу начать свою карьеру. Мы танцевали, пели. Я была на каблуках, хотя я не знала, как это – сиськами трясти. Танцы это не мой конек совсем. Это такое было, очень жалкое зрелище. Но я пыталась, чтобы быть как-то там сексуальной", — вспомнила Приходько.

instagram.com/prykhodko_official

И хотя в "ВИА Игру" Настя не попала, тем не менее, вскоре она стала победительницей российской "Фабрики звезд-7", которой заведовал продюсер трио Константин Меладзе.

Тогда же Приходько дисквалифицировали из украинского отбора на "Евровидение-2009". Как известно, в том году на конкурс от Украины поехала Светлана Лобода.

"Мне очень больно было, что меня дисквалифицировали из нацотбора. Были определенные договоренности тогда Первого национального с определенной певицей", – сказала Настя.

Впрочем, Приходько решилась на предложение Меладзе поехать на "Евровидение-2009" представлять Россию. И хотя это случилось до российской агрессии, в Украине Приходько были уже не рады.

"В Украине меня воспринимали как человека, который предал страну. А в России – какого черта она представляет наше государство, будучи украинкой да еще с украинской песней. И с этим всем справиться потоком… Мое условие было – я сделаю все, что угодно, но я хочу петь на украинском языке. Для меня это принципиально", – поделилась Приходько.

Тогда Приходько заняла 11-е место и впала в депрессию. Между тем, Константин Меладзе, который был продюсером Приходько, не написал для нее ни одной песни.

"Потому что по контракту в семь лет продюсер должен написать певице песню. А тут нет, нет. Он сказал, что: "Я не понимаю, какая нужная песня под ее голос", — вспомнила Настя.

После этого артистка вернулась в Украину, а с началом российской агрессии разорвала все договоренности и контракты и начала ездить с концертами в АТО и поддерживать наших ребят.

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