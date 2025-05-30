Приходько растрогала фото дочери-выпускницы и сына на последнем звонке: "Мама пошла плакать"

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Украинская певица Анастасия Приходько посетила торжественную школьную линейку обоих детей по случаю последнего звонка.

Сегодня, 30 мая, артистка сообщила трогательную новость - ее дочь Нана официально окончила школу. В особый день звездная мама показала редкие фото подростка, которая позировала с одноклассницами в сдержанных черных платьях, которые дополняли атласные ленты выпускников через плечо.

Анастасия не сдержала эмоций и призналась, что этот день выдался очень трогательным для нее: "Все! Мама пошла плакать! Моя жизнь, ты уже такая у меня большая! Моя Чипи-Чемпион".

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Дочь Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Кроме старшей дочери, певица показала также младшего сына Гордея. В этом году он закончил второй класс. На фото мальчик в худи держит сладкую вату и таким образом празднует завершение еще одного учебного года. Невооруженным глазом заметно, как оба ребенка певицы изменились и подросли.

Сын Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Напомним, недавно режиссер Алан Бадоев поделился редкими фото с 20-летней дочерью Лолитой и признался, с какой деятельностью она связала свою жизнь.