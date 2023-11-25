Приходько разнесла новогодний концерт, на котором впервые с начала войны выступила Брежнева

Певица Анастасия Приходько высказалась о выступлении Веры Брежневой (VERA) на концерте "Новогодняя музыкальная платформа", который на днях отсняли в "Октябрьском" дворце.

На странице в Instagram Приходько оставила сторис, в котором рассказала, что очень хорошо знает организаторов этого мероприятия, которые ее не пригласили выступить. В отличие от Брежневой. Потому что, считает Приходько, был бы скандал, и организаторы об этом знают.

Кроме того, Приходько обратила внимание на то, что Брежнева не была указана на афише концерта:

"Видите, как интересно. Именно сейчас в "Октябрьском" дворце проходит запись новогоднего огонька, где вас будет поздравлять с 2024 годом, годом Дракона, Вера Брежнева. Тем более интересно, что в афишах она не была указана. Она была указана там где" и куча звездных гостей". Я хорошо знаю организаторов. Они меня не позвали, потому что и они меня хорошо знают. Я вас не буду поздравлять с Новым годом, меня там нет. Потому что они знали, что это будет скандал", – сказала Приходько.

Приходько резко отреагировала на участие Веры Брежневой в новогоднем концерте в Киеве

Она отметила, что знает о том, что многие украинские артисты отказались от участия в этом концерте. Также Приходько утверждает, что за три дня до записи концерта знала об участии Брежневой в нем, но хотела убедиться.

"И действительно, это так, дорогие украинцы. В эту новогоднюю ночь вас будет поздравлять Вера Брежнева", – добавила Приходько.

Вера Брежнева на афише мероприятия не была указана

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения Вера Брежнева активно строила карьеру в России и жила там вместе с экс-мужем Константином Меладзе. После начала полномасштабной войны Брежнева осудила действия россиян, уехала из РФ, начала активно помогать украинцам. Кроме того, она лишилась старого псевдонима и теперь выступает под новым – VERA.

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