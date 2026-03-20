Приходько резко раскритиковала Монатика и его творчество во время войны: "Дима, что это за страх?"

Анастасия Приходько и MONATIK

Реклама

Украинская певица Анастасия Приходько неоднозначно высказалась о творчестве коллеги Дмитрия Монатика, он же MONATIK.

В частности, исполнительница оценила его творчество во время войны и обратила внимание на переведенные песни MONATIK с русского на украинский язык. Артистка призналась, что ей непонятна позиция исполнителей, которые ранее выступали в России, а впоследствии резко изменили вектор и начали переводить таким образом свой репертуар. По ее мнению, причиной этому является весомый страх.

«Мне была непонятна его политика. Он ездил в Москву, сидел там всюду, а теперь он резко перевел на украинский все песни, чем лично я не занимаюсь. Дима, что это за страх? Это страх публичного человека остаться за бортом. Имея такой замечательный музыкальный багаж, как у Димы, у него страх, что на украинском он не напишет лучше», — выдала Приходько в интервью «РБК-Украина».

Реклама

MONATIK

Также исполнительница критически оценила общие тенденции в индустрии, заметив, что многие артисты, на ее взгляд, пытаются превзойти друг друга, иногда теряя баланс.

«Все сейчас пытаются петь на украинском и друг друга переплевывать, и мне кажется, уже частично начинают где-то сходить с ума. Я так наблюдаю за этим за всем. Смотрю: тот что-то вымочит, та что-то вымочит, тот что-то сделает. Я думаю: "Господи, куда вас несет, друзья?" Как будто их в банку запроторили. Я немного из другой истории», — эмоционально высказалась певица.

В то же время Приходько назвала артистов, которых сегодня искренне уважает. В частности, она отметила лидера группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка, творчество которого продолжает слушать и высоко ценит. Не обошла вниманием певица и фронтмена «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука. Хотя она подчеркнула его талант как музыканта, одновременно призналась, что его политическая деятельность несколько повлияла на ее восприятие.

