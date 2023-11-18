Украинская певица Анастасия Приходько шокировала подробностями сотрудничества с композитором и продюсером Константином Меладзе.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" исполнительница призналась, что отношения между ними испортились после "Евровидения-2009". Тогда продюсер начал раздавать композиции Приходько другим артистам, лейбл разорвал с ней сотрудничество, а саму Настю отправили из Москвы в Киев. Исполнительница убеждена, что Меладзе хотел уничтожить ее как певицу.

"Константин Меладзе после "Евровидения" начал раздавать мои песни, словно он хотел уничтожить проект "Анастасия Приходько". Лейбл расторг со мной контракт, мне в семь утра купили билет и сказали ехать в Киев. Потом начали раздавать твои песни. Ты понимаешь, что еще позавчера тебе были аплодисменты всей Европы, а сегодня ты сидишь дома и ты никому не нужен. Ты понимаешь, что у тебя нет ни песен, ни продюсера", — рассказала артистка.

Анастасия Приходько и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Приходько вспоминает, что после возвращения из России в Украину начала самостоятельно заниматься своим творчеством и пыталась вернуться на сцену. Впоследствии, когда в артистки стало все налаживаться, в ее жизни снова появился Меладзе. Оказалось, что им предложили вместе вести проект. Продюсер напомнил певице, что у нее до сих пор подписан контракт, поэтому у нее не было выбора, кроме как согласиться. Это сотрудничество стало для исполнительницы новым испытанием.

"На горизонте появляется Константин Меладзе и говорит, что ты будешь участвовать в проекте на "1+1". Когда он появился на горизонте, мне казалось, что это страшный день. Он говорит не забывать, что в тебя еще есть контракт, он тогда сказал, что все гонорары, которые будут идти от "1+1", он будет забирать себе, а мне будет платить только 10%. Это такой второй удар был, но я и это выстояла. Он мне сказал, что ждет, когда ты будешь пьяной валяться под забором и так закончится твоя артистическая жизнь", — вспомнила знаменитость.

Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Анастасия Приходько говорит, что за время их сотрудничества много чего произошло негативного. В частности, она постоянно терпела унижение от продюсера, который, по ее словам, получал от этого удовольствие. В конце концов это и стало последней каплей в их сотрудничестве.

"Очень много чего произошло. Я очень много подводных камней не рассказываю. Он меня очень унижал. Он объяснял, что таким образом пытается, чтобы у меня не было звездной болезни. Но это унижение я не забуду. Говорил, что я пою очень плохо и что он в меня не верит", – вспомнила артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, Настя Приходько и Константин Меладзе начали сотрудничать после того, как артистка стала победительницей российской "Фабрики звезд-7". Вместе с ним певица ездила на Евровидение-2009 от РФ с украинской песней "Мамо", где заняла 11 место. Впоследствии их сотрудничество прекратилось. Приходько неоднократно говорила, что затаила обиду на своего бывшего продюсера.

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