Приходько шокировала угрозами после ее резких высказываний и кто ее поддерживает: "Многие звонили"

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась, как семья реагирует на частые острые высказывания с ее стороны.

Так, звезда уже давно имеет статус одной из самых скандальных персон в украинском шоу-бизнесе. Приходько призналась, что это ее никак не задевает. Более того, неизменной поддержкой остается ее муж. Также певица добавила, что неоднократно сталкивалась с теми, кто предупреждал ее о серьезных последствиях. Впрочем, Анастасия говорит, что после длительного пути борьбы за справедливость ничто ее не остановит.

Анастасия Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я готова на любой бой. Но мне решать, каким он будет. В этом плане мене поддерживает сильно муж. И я безумно благодарна за него Богу. Конечно, если бы я слушала его до конца, то может и результат какой-то был. Но я очень боюсь изменить себя. Мне многие люди звонили и предупреждали, рассказывали о последствиях. Но это что, мы плыли, плыли и на берегу уср*лись. И теперь сесть и чего-то испугаться? Столько, сколько уже было, то я считаю, что это уже как-то не по-мужски взять мне сейчас и засс*ть и замолчать. Когда ты всю дорогу воюеш. Судишься с президентами, там высказываешься, там поддерживаешь… Не могу себе позволить", — прокомментировала Приходько в интервью Наталье Влащенко.

Напомним, недавно Анастасия Приходько в очередной раз сделала громкое заявление. Исполнительница поделилась своим мнением по поводу участия Украины на "Евровидении-2025" и объяснила, почему стоит отказаться от соревнований во время войны.

Читайте также: