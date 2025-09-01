Приходько восхитила фото сразу троих детей с мужем на линейке и призналась, что ее ратсрогало

Анастасия Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько показала, как прошло первое сентября ее троих детей.

Так, ее сын Гордей и дочь Нанна вместе с другими украинскими детьми официально начали обучение в школе. Уже традиционно Анастасия вместе с мужем Александром и младшим четырехлетним сынишкой Лукой посетили торжественную линейку школьников. Звездная мама отметила, что в праздничный день ее дочь имела свое "первое выступление". Поэтому все вместе они поддерживали ее.

Дочь Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Сын и муж Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Между тем Гордей уже перешел в третий класс. Приходько рассказала, что сын перешел на обучение во вторую смену, поэтому его уроки будут начинаться с 12:00. Артистка в публикации показала несколько фото с первого сентября и призналась, что она даже плакала на празднике на моменте гимна и минуты молчания. В то же время исполнительница призвала родителей поддерживать своих детей, несмотря на оценки.

Сын Гордей Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Сыновья Анастасии Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

"Ну что, всех поздравляю с первым сентября! Пусть дети вас не расстраивают, и помните, оценка ничего не стоит в этой жизни. Главное, чтобы они хотя бы пытались что-то делать, вот и все! А тем более сейчас, когда такие тяжелые времена, главное их просто любить за то, что они есть! А все остальное мы с вами родители решим! Я всегда плачу когда слышу наш государственный гимн и когда происходит минута молчания, очень больно. Но дети снова будут видеть своих друзей, у них будет куча эмоций, а мы должны их защищать! Больше мне от них ничего не надо! Я буду просто рядом!" — трогательно написала Анастасия.

