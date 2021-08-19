Приходько вступилась за Зиброва в скандале про концерт ко Дню Независимости

Артистка возмущена тем, что певца не пригласили принять участие в праздничном шоу.

Украинская певица Настя Приходько не осталась в стороне скандала о том, что Павлу Зиброву отказали в участии в концерте ко Дню Независимости.

Артистка призналась, что эта ситуация ее очень зацепила. Приходько отметила, что ее также оскорбляет тот факт, что многие артисты, которые внесли весомый вклад в развитие музыки в Украине, остались за бортом.

"Первый вопрос: по какому критерию и кто решал, кто лучше? Люди, которые еще не родились, когда Павел Зибров уже вносил свой вклад в историю, а сейчас решают, что Паша "не самый лучший"? Или его композиция "Хрещатик" не относится к золотым хитам Украины? Например, у меня есть вопрос к ряду артистов в списке и хочется спросить, что они там делают?" — отметила возмущенная Приходько.

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Кроме того, певица подумала и о том, что у некоторых в списке артистов, которые примут участие в концерте ко Дню Независимости, рыльце в пушку:

"И второе, к примеру, Таисия Повалий имеет отношение к украинской культуре? Да. Но, она не выступает потому, что в свое время выбрала гастроли в России, а другие артисты, которые ездили в Россию, будут петь на концерте! Ну ... Как бы да? Но, они же "лучшие из лучших" ... ", — добавила Анастасия.

Тех, кого в этот список не включили, артистка просит не расстраиваться, ведь это не потому, что они не имеют отношения к созданию украинской музыки, а потому, что "вы просто им не нравитесь".

"Я, например, тоже вообще ничего не сделала для Украины, не отказалась от российских гастролей, песня "Мамо", которая была написана специально для украинского "Евровидения" и "Герої не вмирають", которая стала неким символом в зоне АТО, отношение к Украине не имеют. Ах да! То, что я не "лучшая из лучших" не вопрос. Хотя, все же вопрос! А, может, все же принять предложения и дать интервью в России?" — сказала Приходько, намекнув на некоторых из своих коллег по цеху.

Напомним, на днях Павел Зибров рассказал, что его не включили в список артистов, которые выступят на концерте ко Дню Независимости. Певцу заявили, что "он конфликтный человек" и в список взяли "лучших из лучших".

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