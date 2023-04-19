Приходько заступилась за Машуковского, которого захейтили из-за видео с морскими котиками

Певица Анастасия Приходько заступилась за блогера Олега Машуковского, который нарвался на критику из-за скандального видео с морскими котиками в дельфинарии "Немо".

Артистка шокирована, что ее приятеля так захейтили в Сети, ведь, по словам Насти, Олег и "мухи не обидит даже". Приходько говорит, что в гостинице морские котики свободно передвигались и не было никаких запретов на фото или видео.

Олег Машуковский / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я шокирована от того, что с самого утра читаю о своем приятеле. Я его знаю, этот человек и мухи не обидел. Котики спокойно передвигаются отелем, с ними разрешено фотографироваться, что Олег и сделал", — прокомментировала Настя.

Олег Машуковский / Фото: instagram.com/prykhodko_official

По словам Приходько, она шокирована тем, какие жестокие и гадкие вещи пишут Олегу Машуковскому в соцсетях.

"Я целый день сегодня (18 апреля – прим. ред.) с ним на связи и хочу многим сказать, жестокость никогда не украшала человека! Можно выразить свое мнение, но уже, правда, начинаете перегибать", — подчеркнула Настя.

Анастасия Приходько и Олег Машуковский / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напоследок артистка добавила, что в первую очередь нужно обвинять владельца гостиницы в жестком обращении с животными.

"А если у всех есть претензии, то они должны быть к хозяину гостиницы и человеку, который дал мне эту обезьяну сфотографироваться, когда я просто гуляла по Крещатику", — добавила певица.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, скандал вокруг блогера Олега Машуковского возник после того, как он опубликовал ролик с морскими котиками, с которыми позировал в гостиничном номере дельфинария "Немо". На видео животные выглядели печальным и усталым. Олега раскритиковали за жесткое обращение с животными. Впоследствии блогер оправдался за скандальное видео и удалил его.

Читайте также: