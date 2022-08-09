Приходько заявила, что будет "штрыкать" Потапа за его действия во время войны: "Бесит своим поведением"

Исполнительница Настя Приходько высказалась о своих звездных коллегах мужчинах, которые выехали за границу.

В общем, артистка отметила, что ко многим из них у нее есть вопросы, ведь их деятельность во время войны в Украине ее удивляет. В частности, она говорит, что некоторые из них продолжают ездить зарабатывать, однако их имен Настя решила не называть.

Но потом Приходько все же назвала одного артиста, с которым у нее уже давно есть конфликт. Певице не нравится поведение Потапа, о чем она ему будет напоминать.

"Ко многим есть вопросы. Ко многим, которые здесь, есть вопросы. У меня давняя "любовь" с Потапом. Об этом все знают. Я его не люблю. Я его штрыкаю и буду штрыкать, потому что он меня бесит своим поведением. Я его штрыкала еще в начале войны в 2014 году", — рассказала звезда в интервью Алине Доротюк.

Настя Приходько и Потап

Приходько добавила, что у нее есть вопросы ко многим артисткам и артистам относительно их действий во время войны в Украине. Впрочем, исполнительница не собирается сейчас об этом говорить, ведь сейчас не то время. Но после войны Настя напомнит им все.

"Сейчас не хочу этого делать, потому что не надо сейчас о них говорить в негативном смысле. Они делают ошибки, я это вижу. Но это все после войны", — подчеркнула артистка.

Напомним, в конце июня Настя Приходько назвала Потапа "г*вном" и заявила, что Алексей Потапенко настраивал коллег против нее и некрасиво высказывался о ее действиях против РФ. ПТП не стал молчать и опубликовал ответ певице.

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