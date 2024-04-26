"Приходьте люууууде на вечір у Клюб!": Олег Скрипка готовится громко и с пользой отпраздновать свое 60-летие

Группа ВВ в полном составе, а еще оркестр НАОНИ из 60 музыкантов, народный хор и танцевальные коллективы, и куда без special secret guests — именно в такой компании легенда украинского этнорока Олег Скрипка будет праздновать свой день рождения 25 мая в Stereo Plaza.

В этот раз зрителя будет ждать симбиоз рок-музыки и украинского фольклора, мастерство лучших музыкантов Украины и драйвового вокала и харизмы Олега Скрипки. “О, мой вдохновитель! О, дорогой мой слушатель! Тревожный путь продолжается, бурными реками истекает время, и вот уже сегодня Юбилей. Да, да, всегда приходит тот момент, чтобы заглянуть друг другу в глаза и правдиво признать превратность безудержного бытия. Я приглашаю тебя! О, милый мой Фанат! Приходи на мой праздничный День Рождения сбывшихся Мечт. То то же! Приходите люууууде вечером в Клуб! Вспомним, мечтаем и поем вместе до безумия. Приходим все с горячим сердцем и любовью к Украине, ведь мы будем собирать благотворительный взнос на Победу с большим уважением к нашим Воинам. Там будут и тайные гости, соратники мои, рядом шедшие по бурным путям, и величественный НАОНИ Оркестра, с которым мы уже годами отстаиваем художественный фронт, и безусловно Ты, мой главный герой моих музыкальных опусов”, – приглашает Олег Скрипка на свой юбилейный концерт.

Музыкант обещает, что в двухчасовой концертной программе прозвучат любимые извечные хиты “Весна”, “День народження”, “Танці”, “Країна мрій”. В сонг-лист также войдет "В клубі рок" — первая украиноязычная рок-песня, украинский блюз-вестерн “Катерина”, барочная “Шалена зірка”, японский в стиле хокку укра-рок "Чіо Чіо Сан", впервые в новом звучании с НАОНИ будут исполнена сказочно-фантазийная песня "Диво" и эзотерически-мистическая, написанная в стиле сатсанг с учителем "Розмова з Махатмою".

Но решил юбиляр провести вечер не только для души, но и с пользой и организует благотворительный аукцион

Но решил юбиляр провести вечер не только для души, но и с пользой, поэтому благотворительный фонд Олега Скрипки "Країна Мрій", который работает в направлении реабилитации военных, а также поддерживает детские дома, организует благотворительный аукцион, главным лотом которого станет первый украинский винил — раритетное эксклюзивное издание альбома группы "ВВ" "Або Або", выпущенное еще в конце 1980-х на фирме звукозаписи "Мелодия". На пластинке – заживо записан концерт "ВВ" во Франции на музыкальном фестивале в городе Бельфор. Из всего тиража, которого давно нет в продаже, в собственной коллекции Олега Скрипки осталось несколько экземпляров, один из которых будет продан с аукциона.

Билеты уже поступили в продажу. Организаторы отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги все гости концерта направляются в ближайшее убежище – станцию метро Демеевская. После окончания тревоги концерт продолжается. Если концерт невозможно продолжить, концерт переносится, а все билеты остаются действительными на следующий концерт, дата которого будет объявлена дополнительно.

Напомним, что в этом году также исполняется 20 лет со дня проведения первого Международного фестиваля этнической музыки "Країна мрій", который на сегодняшний день является крупнейшим этнофестом и древнейшим музыкальным фестивалем, который непрерывно проходит в Украине с 2004 года. Юбилейный фестиваль пройдет на территории Национального Ботанического сада им. М.М. Гришко и продлится три дня в выходные с 21 по 23 июня.

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