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"Приходят мысли о том, чтобы сбежать": Денисенко после "прилета" возле дома заговорила о выезде из Украины
Актриса призналась, что после тяжелых ночей у нее возникают мысли уехать за границу.
Украинская актриса Наталья Денисенко после недавнего «нападения» возле её дома откровенно рассказала, задумывается ли она об отъезде из Украины.
После очередной беспокойной ночи артистка поделилась своими мыслями с подписчиками. Денисенко призналась, что, несмотря ни на что, у неё есть сильное желание остаться на Родине. В то же время пережитые обстрелы заставляют её задумываться о жизни за границей. Актриса не скрывает, что в такие моменты хочется просто сбежать от опасности. Однако конкретных планов относительно переезда она не озвучивала. Для неё важным фактором остаётся возможность работать.
«Было и есть непреодолимое внутреннее желание оставаться здесь! Хотя, возможно, если бы я могла полноценно работать за границей, то это желание изменилось бы… Ведь часто после таких ночей (с обстрелами) возникают мысли сбежать! Я очень верю, что скоро мы переживем весь этот кошмар», — сказала артистка.
Денисенко подчеркнула, что сейчас она искренне хочет жить именно в Украине. Однако она честно признает: после особенно тяжелых атак эмоциональное состояние меняется, а мысли о более безопасной жизни за пределами страны становятся все сильнее.
Напомним, недавно обломки ракеты упали возле квартиры Натальи Денисенко в Киеве. Актриса показала последствия атаки РФ.