"Приходят мысли о том, чтобы сбежать": Денисенко после "прилета" возле дома заговорила о выезде из Украины

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко после недавнего «нападения» возле её дома откровенно рассказала, задумывается ли она об отъезде из Украины.

После очередной беспокойной ночи артистка поделилась своими мыслями с подписчиками. Денисенко призналась, что, несмотря ни на что, у неё есть сильное желание остаться на Родине. В то же время пережитые обстрелы заставляют её задумываться о жизни за границей. Актриса не скрывает, что в такие моменты хочется просто сбежать от опасности. Однако конкретных планов относительно переезда она не озвучивала. Для неё важным фактором остаётся возможность работать.

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«Было и есть непреодолимое внутреннее желание оставаться здесь! Хотя, возможно, если бы я могла полноценно работать за границей, то это желание изменилось бы… Ведь часто после таких ночей (с обстрелами) возникают мысли сбежать! Я очень верю, что скоро мы переживем весь этот кошмар», — сказала артистка.

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Пост Натальи Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Денисенко подчеркнула, что сейчас она искренне хочет жить именно в Украине. Однако она честно признает: после особенно тяжелых атак эмоциональное состояние меняется, а мысли о более безопасной жизни за пределами страны становятся все сильнее.

Напомним, недавно обломки ракеты упали возле квартиры Натальи Денисенко в Киеве. Актриса показала последствия атаки РФ.

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