Прикованная к постели из-за тяжелой болезни 54-летняя Кристина Эпплгейт оказалась в больнице

Кристина Эпплгейт / © Associated Press

Голливудская актриса Кристина Эпплгейт, которая страдает от неизлечимой болезни, оказалась в больнице.

О госпитализации 54-летней артистки сообщило издание TMZ. Отмечается, что знаменитость сейчас находится в одной из больниц Лос-Анджелеса. В медучреждение Кристина Эпплгейт попала еще в конце марта, однако только сейчас об этом стало известно общественности.

Представитель актрисы прокомментировал новость о ее госпитализации. Он отметил, что не может раскрывать деталей. Поэтому, остается неизвестно, почему Кристине Эпплгейт понадобилась помощь врачей и связано ли это непосредственно с ее неизлечимой болезнью.

Кристина Эпплгейт с дочерью / © Associated Press

"Я не могу комментировать, находится ли она в больнице, или какое лечение она получает. У нее длинная история сложных заболеваний, о которых она рассказывала достаточно откровенно, о чем свидетельствуют ее мемуары и подкаст", - говорится в заявлении представителя артистки.

Отметим, в 2021 году стало известно, что Кристина Эпплгейт страдает от неизлечимой болезни. У знаменитости диагностировали рассеянный склероз, из-за чего ей пришлось завершить актерскую карьеру. В феврале звезда призналась, что из-за болезни оказалась практически прикованной к постели и ей тяжело даже взять в руки телефон или стакан с водой. Также знаменитость говорила, что рассеянный склероз сделал ее склонной к инфекциям, поэтому ей часто приходится обращаться за помощью к медикам.