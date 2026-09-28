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"Прикрыла сына собой": известная актриса рассказала о жутком "нападении" возле её дома в Киеве
Актриса вспомнила момент, когда во время ночной атаки не успела увести сына в безопасное место, и рассказала, планирует ли она покинуть Украину.
Украинская актриса Любава Грешнова рассказала об опасном инциденте возле её дома в Киеве и призналась, думает ли она уехать из Украины вместе с сыном.
Война для актрисы давно стала частью повседневной реальности. Она продолжает жить и работать в столице. В то же время полностью привыкнуть к опасности, по её словам, невозможно. Особенно сложно переживать обстрелы, когда рядом находится ребёнок. Один из таких моментов Грешнова запомнила особенно хорошо.
Во время ночной атаки актриса поняла, что не успевает разбудить сына и вместе с ним спуститься в более безопасное место. Когда рядом раздался очередной взрыв, она действовала инстинктивно.
«Ночью стекло разбилось совсем рядом. Я поняла, что не успею разбудить сына и спуститься с ним. Увидела, что летит ещё одно осколок, и просто прикрыла его собой. Единственное, что пришло в голову, — схватить подушку и прикрыть ему голову, чтобы стекло не порезало. Пронесло, она упала рядом и очень громко. В такие моменты я срываюсь, сажусь и плачу. Но мы встаем и идем дальше работать», — поделилась Любава в «Тур зірками».
После пережитого Грешнова не скрывает: иногда эмоции просто берут верх. Работа помогает ей переключаться и хотя бы на время отвлечься от тревожных мыслей. Однако страх за себя и сына никуда не исчезает.
Несмотря на это, актриса пока не рассматривает возможность переезда за границу. Более того, она не планирует эвакуировать туда и сына. Грешнова объясняет, что её семья хочет оставаться дома, а свою личную жизнь она не отделяет от работы и людей, которые её окружают.
«Мы все счастливы жить дома. Я не представляю свою жизнь без моей работы, без украинцев», — отметила актриса.
В то же время Грешнова время от времени позволяет себе ненадолго выехать из Украины, чтобы восстановить силы. По её словам, такие поездки могут длиться всего несколько дней или максимум неделю. После этого она возвращается в Киев. А фотографии из поездок в соцсетях иногда создают впечатление, будто актриса проводит за границей гораздо больше времени, чем на самом деле.
Напомним, недавно Любава Грешнова рассказывала о своём муже, находящемся за границей, и раскрыла подробности его жизни там.