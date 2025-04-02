Прима-балерина Шишпор назвала имя известного россиянина, который хотел переманить ее в Москву

Кристина Шишпор, Юрий Григорович

Реклама

Народная артистка Украины, прима-балерина Кристина Шишпор раскрыла подробности начала своей карьеры.

Артистка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко поделилась, что с юных лет она ездила на международные конкурсы. Своим талантом Шишпор завоевывала золотые медали и внимание руководителей театров. Балерина вспомнила, как в свое время ее даже пыталась переманить к себе Россия. В частности, российский балетмейстер Юрий Григорович, который вручая награды за границей, предлагал Кристине покинуть Украину и развивать карьеру в московском Большом театре.

Юрий Григорович

Впрочем, Шишпор говорит, что, хотя в то время такая практика считалась нормальной, она отказывала в пользу работы в Национальном театре оперы и балета. Балерина объясняет, что всегда чувствовала любовь только к родной культуре, поэтому до сих пор не изменяет взглядам и работает в столице.

Реклама

"У меня тоже была возможность туда поехать. Тогда я очень много участвовала в международных конкурсах балета и меня хотели забрать в Большой театр. Юрий Григорович был художественным руководителем. Он мне три раза вручал золотые медали и каждый раз говорил: "Ну когда ты к нам приедешь?". Никогда у меня не лежала душа ехать туда. Я всегда любила наш театр и хотела быть примой здесь, у себя дома в Киеве. Для меня он самый красивый и родной. Хотя тогда я так не считала, потому что это было нормально ехать туда. Просто не хотелось", - объяснила Кристина Шишпор.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Пристрасті за кулісами! СПОВІДЬ ПРИМИ-БАЛЕРИНИ ШИШПОР про кохання, дієти та аб'юз

Напомним, ранее Кристина Шишпор призналась, в каких отношениях находится с футболистом Георгием Бущаном. Также балерина поделилась, где сейчас их общая дочь.