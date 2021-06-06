Принц Гарри и Меган назвали новорожденную дочь в честь покойной принцессы Дианы

Супруги во второй раз стали родителями.

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл во второй раз стали родителями.

Так, у супругов родилась дочь. Радостную весть пара официально объявила на своем сайте Archewell. Девочку назвали в честь покойной принцессы Дианы и королевы Елизаветы II — Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор. Интересно, что Лилибет — семейное прозвище ее Величества.

"С огромной радостью сообщаем, что принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские поздравляют с приходом в этот мир свою дочь, Лилибет "Лили" Диану Маунтбэттен Виндзор", — говорится в заявлении.

Также стало известно, что девочка появилась на свет в пятницу, 4 июня, в 11:40. Несмотря на то, что Меган хотела рожать дома, роды состоялись в больнице Санта-Барбары, что в Калифорнии. Малышка родилась с весом 3,2 килограмма.

Заметим, это второй ребенок для пары. Влюбленные также воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнилось 2 года.

Напомним, о беременности Меган Маркл и принц Гарри объявили в феврале в 2021 году. В июле в 2020-м в Меган случился выкидыш.

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