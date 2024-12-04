Притула честно ответил, пойдет ли работать на ТВ и как относится к юмористическим шоу во время войны

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула объяснил, готов ли вернуться к прошлой карьере телеведущего юмористических шоу.

Как признается Притула в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці", с недавних пор его совсем не привлекает амплуа звездного ведущего. Более того, волонтер говорит, что ему также некомфортно находиться на светских событиях во время войны. Поэтому он редко появляется на таких публичных мероприятиях.

"Возвращаться в телевизор или ведущим развлекательного сегмента, или участником — сейчас я не испытываю желания или потребности. На меня, порой, обижаются некоторые, которые зовут меня на YouTube, а я не иду. Нет ощущения комфорта. Я даже последний раз пришел на презентацию фильма "БожеВільні" к режиссеру, с которым очень тесно общались. Потом еще Ирма Витовская пригласила. И я зашел, а там сотни людей, камеры, журналисты, софиты – атмосфера тотальной безмятежности. А я тотально отвык. И я погрузился в свою ракушку, забился в уголок и сел болтать с коллегами по цеху. Не то чтобы я считал, что нет права на схожий формат мероприятий, но себя в этой системе координат я уже не вижу", - пояснил бывший ведущий.

Сергей Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

Тем не менее Сергей признается, что время от времени все же встречается с коллегами, с которыми раньше работал на ТВ. В частности, к таковым относится и Леся Никитюк.

"Я не замечаю развлекательного контента. С Лесей Николаевной мы обычно общаемся, изредка видимся. Но это не основание, чтобы я залипал на контент "Нового канала". Меня не трогает", — добавил Притула.

Напомним, недавно Сергей Притула рассказал об обучении 16-летнего сына и его планах поступать в университет.

▶ Просмотреть полное интервью можно на YouTube-канале ТСН по этой ссылке: СЕРГІЙ ПРИТУЛА ВІДВЕРТО про борг Зеленському та як заробляє під час війни - ЦЬОГО НІХТО НЕ ЗНАВ!

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