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Притула довел до слез Лесю Никитюк, неожиданно появившись на съемках ее шоу

Притула довел до слез Лесю Никитюк, неожиданно появившись на съемках ее шоу

Притула довел до слез Лесю Никитюк, неожиданно появившись на съемках ее шоу

Леся Никитюк и Сергей Притула

Экс-коллега ведущей преподнес ей сюрприз.

Экс-ведущий, а ныне волонтер Сергей Притула, сделал неожиданный сюрприз своей экс-соведущей Лесе Никитюк.

Никитюк работает над новым проектом одного из украинских каналов. Во время съемок шоу на площадке внезапно появился Сергей Притула. Причем сделал это, когда Леся не ожидала.

В этот момент ведущая стояла за стойкой и с кем-то разговаривала, и тут к ней подошел Притула. Шокированная Леся не смогла сдержать эмоций и наконец даже заплакала.

Старые знакомые крепко обнялись, а Притула, как настоящий джентльмен, вручил Никитюк букет из тюльпанов. Немного овладев собой, Леся пошутила касательно цветов: "Чего так мало?". На что Притула ответил: "200 гривен! Знаешь, губу тоже немного не раскатывай".

Леся Никитюк растрогала встречей с Сергеем Притулой впервые за долгое время

Леся Никитюк растрогала встречей с Сергеем Притулой впервые за долгое время

В свою очередь поклонники Никитюк и Притулы признались, что плакали вместе с ней, когда увидели видео встречи бывших коллег:

  • Боже, я прослезилась!
  • Как же достала эта война... Эти двое внушают воспоминания о мирной жизни
  • Боже, какая встреча!

Отметим, что до начала полномасштабной войны Леся Никитюк и Сергей Притула вдвоем долгое время вели развлекательный проект. Но с началом российского вторжения Притула решил пойти в волонтеры, основал фонд, который помогающий украинским защитникам. Тогда же Притула ушел с телевидения.

Напомним, не так давно Леся Никитюк растрогала, как впервые за долгое время увиделась с родителями. Никитюк приехала в родной Хмельницкий, где ее родители встретили с настойкой.

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