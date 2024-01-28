Притула довел до слез Лесю Никитюк, неожиданно появившись на съемках ее шоу

Экс-ведущий, а ныне волонтер Сергей Притула, сделал неожиданный сюрприз своей экс-соведущей Лесе Никитюк.

Никитюк работает над новым проектом одного из украинских каналов. Во время съемок шоу на площадке внезапно появился Сергей Притула. Причем сделал это, когда Леся не ожидала.

В этот момент ведущая стояла за стойкой и с кем-то разговаривала, и тут к ней подошел Притула. Шокированная Леся не смогла сдержать эмоций и наконец даже заплакала.

Старые знакомые крепко обнялись, а Притула, как настоящий джентльмен, вручил Никитюк букет из тюльпанов. Немного овладев собой, Леся пошутила касательно цветов: "Чего так мало?". На что Притула ответил: "200 гривен! Знаешь, губу тоже немного не раскатывай".

Леся Никитюк растрогала встречей с Сергеем Притулой впервые за долгое время

В свою очередь поклонники Никитюк и Притулы признались, что плакали вместе с ней, когда увидели видео встречи бывших коллег:

Боже, я прослезилась!

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Боже, какая встреча!

Отметим, что до начала полномасштабной войны Леся Никитюк и Сергей Притула вдвоем долгое время вели развлекательный проект. Но с началом российского вторжения Притула решил пойти в волонтеры, основал фонд, который помогающий украинским защитникам. Тогда же Притула ушел с телевидения.

Напомним, не так давно Леся Никитюк растрогала, как впервые за долгое время увиделась с родителями. Никитюк приехала в родной Хмельницкий, где ее родители встретили с настойкой.

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