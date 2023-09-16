Притула назвал "причины", из-за которых Ефросинину в РФ приговорили к 7 годам колонии: "Террористка #1 по версии Коли Баскова"

Волонтер насмешил реакцией на "приговор" его экс-коллеге в России.

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула не обошел вниманием решение Басманного суда Москвы "заочно" приговорить его экс-коллегу Машу Ефросинину к семи годам колонии.

На своей странице в Instagram Притула уделил этой теме отдельный пост, в котором высмеял абсурд ситуации и назвал настоящие "причины", из-за чего Ефросинину приговорили к 7 годам колонии. В частности, волонтер отметил, что Маша, та самая "террористка", которая "штрикала в глаза героев новороссии статуэткой Ленина". Также Притула отметил, что "террористкой номер один" Ефросинина стала по версии артиста-путиниста Николая Баскова:

""Організаторка катівень для православних младєнців і скрєпних бабушек! Штрикала в очі героїв новоросії статуеткою лєніна. Систематично підривала дупи росіян! Терористка #1 за версією Колі Баскова! Маша "угроза национальной безопасности раиси" Єфросініна!" – написал Притула.

На это Маша уже отреагировала и написали в ответ: "Батя, я старалась!"

Сергей Притула о "приговоре" Ефросининой в РФ / Фото: instagram.com/siriy_ua

Также нашли, что сказать о "приговоре" Ефросининой в России и ее украинские поклонники. Одни поздравили звезду с такими "изменениями", другие подчеркнули, что это значит, ведущая все делает правильно:

Если тебя заочно сажают за решетку в российской "педерации", значит ты все делаешь правильно

Тот момент, когда у Маши член больше, чем у "сосиян"

Зачем смотреть мемчики, если рядом страна сплошных клоунов

Сергей Притула и Маша Ефросинина

Напомним, сама Маша Ефросинина на днях прокомментировала такой "приговор" от Басманного суда Москвы, а также рассказала, как это "осуждение" будет теперь влиять на ее жизнь.

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