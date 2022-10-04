Притула покупает учебник по истории, Дантес продает Tesla: реакция звезд на скандальные заявления Илона Маска

Звезды с сарказмом отреагировали на скандальные заявления Илона Маска по поводу войны в Украине и посоветовали, что ему следует сделать.

Американский изобретатель Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.

В частности, основатель компании SpaceX и Tesla предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Кроме этого, Макс заявил, что Крым якобы с 1783 года находился в составе РФ, а Украина же, в свою очередь, должна восстановить водоснабжение на аннексированный полуостров. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Скандальные заявления изобретателя не заставили долго ждать реакции от общества. Слова Маска осудили. Украинские звезды тоже не обошли скандальные заявления Маска и прокомментировали их.

Сергей Притула

Ведущий потроллил американского миллиардера. Волонтер предположил, что Маск, вероятно, не очень хорошо разбирается в истории. Притула открыл сбор средств на учебники для изобретателя, чтобы тот усовершенствовал свои знания. Украинцы тем временем за минуту передали волонтеру более миллиона гривен.

Мы, украинский, знаем историю и значение нашего будущего. We want to make a gift for @elonmusk. Со всеми с @igorlachenkov нам понравился fundraiser для истории тексту.



В 30 минутах указано 1 mil UAH (25 000$). — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 3, 2022

Маша Ефросинина

Телеведущая красноречиво продемонстрировала, как сейчас воплощается в жизнь мечта Илона Маска. По словам Ефросининой, сейчас весь мир отправляет изобретателя "нах*й в космос".

Маша Ефросинина об Илоне Маске / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Владимир Дантес

После скандальных сообщений Илона Маска в Twitter певец написал свой. Он отметил, что продает свой электрокар Tesla.

После последних твитов Илона Маска.



Продам свою плотник! Писать в директ! — Gudkov Volodymyr (@DantesVo) October 3, 2022

Анатолий Анатолич

Ведущий возмутился словами Илона Маска. Потому он предложил изобретателю другой вариант событий. Вместо того чтобы указывать Украине, что делать, Анатолич предложил Маску отдать заводы Tesla коренным индейцам.

Эктор Хименес-Браво

Повар без лишних слов показал Илону Маску среднего пальца. Также он отметил, что рад, что в свое время купил электрокар от другого автопроизводителя.

Евгений Клопотенко

По словам повара, Илон Маск очень быстро переобулся. Евгений пошутил, что Tesla превратилась в щи.

Когда Тесла превратилась в щи — Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) October 3, 2022

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