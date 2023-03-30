Притула посмеялся над Ани Лорак за "помощь ВСУ": "Работай хорошо, нам нужны российские деньги"

Певице-изменнице Ани Лорак в России сейчас несладко живется. Концерты исполнительницы в российских городах массово отменяют.

А все потому, что у россиян истерика, потому что якобы предательница финансово помогает украинским военным. Артистку проверяют в Генпрокуратуре и хотят признать "иноагентом".

Тем временем, украинцы лишь с юмором отреагировали на эту новость. В частности, популярный блогер Антон Ходза в Facebook поблагодарил Лорак за помощь ВСУ и с иронией написал, что об этом ФСБ не узнает.

"Хотел бы поблагодарить певицу Ани Лорак за помощь ВСУ. Уже три пикапа на ее пожертвования закупили. Пять тепловизоров и десять дронов, с которых можно сбрасывать гранаты и ВОГ. Сейчас договорились о покупке дронов-камикадзе. Ждем от Ани денежного перевода криптовалютой. Добрые дела любят тишину, но она уже столько сделала для победы, что молчать дальше нет смысла. Надеюсь, об этом не узнают в ФСБ, не хотелось бы, чтобы у нашей соловушки из-за этого проблемы начались. Пусть и дальше выступает в России, а деньги нам пересказывает", — написал с юмором блогер.

Украинцы посмеялись, а россияне поверили / Фото: из соцсетей

Также волонтер Сергей Притула посмеялся над певицей. В комментариях под постом Антона знаменитость написал, что Лорак только пиарится, а вот другая предательница Повалий исподтишка покупает для ВСУ дроны.

"Пока вы с Каролиной только обещаете приобрести дрончики-камикадзе, Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон, которым недавно е*нули по севастопольской бухте! И знаете что? Не бегала повсюду, не хвасталась. Хорошие дела делают молча! А Лорак только пиарится!" – посмеялся над артисткой шоумен.

Предательнице Повалий пиар не нужен / Фото: из соцсетей

Притула пошел дальше. Волонтер в Instagram предательницы под постом, где она оправдывается, что не помогала финансово Украине, поблагодарил Лорак. Притула написал, что на средства певицы удалось приобрести тепловизоры, дроны и пикапы.

"Каролина, спасибо за тепловизоры, дроны и пикапы для ВСУ!!! Ждем проплаты fpv-дронов для AZOVа и KRAKENа! Работай хорошо, наша птичка! Война надолго, нам очень нужны российские деньги! Поэтому работаем по старой схеме: собираешь аншлаги в москове, отправляешь деньги на ВСУ!" – написал Притула.

Похоже, Ани Лорак скоро будет спешно бежать из РФ / Фото: из соцсетей

Кстати, пока украинцы шутят в Сети, у россиян истерика. Многие в комментариях под постами верят шуткам и возмущаются, что Лорак помогает ВСУ.

Напомним, Ани Лорак предала Украину. Когда началась полномасштабная война, она осталась в России и ни слова не сказала о российском вторжении. Артистка продолжила дальше развлекать россиян и говорить о "братских народах". В результате предательница попала под санкции от СНБО.

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