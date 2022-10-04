Притула потроллил Илона Маска и открыл сбор средств на учебники по истории для изобретателя

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула с сарказмом отреагировал на скандальные заявления Илона Маска.

Ведущий Сергей Притула потролил американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, который смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.

В своем Twitter волонтер предположил, что Маск, вероятно, не очень хорошо разбирается в истории.

"Илон, кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские", — отметил Притула.

Волонтер решил помочь Маску стать более осведомленным и предложил украинцам купить учебник по истории для изобретателя. Ради этого Притула открыл благотворительный сбор средств. Все оставшиеся деньги ведущий потратит на Вооруженные силы Украины.

Мы, украинский, знаем историю и значение нашего будущего. We want to make a gift for @elonmusk. Со всеми с @igorlachenkov нам понравился fundraiser для истории тексту.



В 30 минутах указано 1 mil UAH (25 000$). — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 3, 2022

"Мы, украинцы, знаем историю и ценим свое будущее. Мы хотим сделать подарок для Илона Маска – учебник по истории. Мы купим ему учебник. Все оставшиеся деньги пойдут на тех, кто сейчас творит историю свободного мира – Вооруженные силы Украины", – отметил Притула.

Кстати, как отметил волонтер, за минуту украинцы перевели благотворительному фонду более миллиона гривен.

Напомним, Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

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