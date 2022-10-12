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Притула прислал Илону Маску учебник по истории Украины

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Притула прислал Илону Маску учебник по истории Украины

Илон Маск, Сергей Притула

Телеведущий и волонтер показал, какой именно учебник приобрел для американского изобретателя.

Шоумен Сергей Притула, как и обещал, приобрел и прислал Илону Маску учебник по истории Украины.

Волонтер приобрел для изобретателя книгу историка и автора Романа Пиняжко, переведенную на английский язык.

"Книга по истории Украины Романа Пиняжко уже в пути к Илону Маску. Надеюсь, это поможет вам понять, почему сдаться российской империи зла не является вариантом для украинцев!" – написал в своем Twitter шоумен.

В общем, остальные собранные средства, что остались со сбора на учебник для Илона Маска, а это более 63 тыс. долларов, Притула потратит на ВСУ. Волонтер приобретет для украинских защитников рацию Motorola R7.

Напомним, в начале октября американский изобретатель Илон Маск возмутил общество скандальными заявлениями касательно Украины. Маск предложил "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях, а также он заявил, что Крым должен принадлежать РФ. После этого Сергей Притула предложил украинцам купить учебник  с истории для изобретателя.

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