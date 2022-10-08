Притула признался, из-за чего он плачет во время войны: "Запихиваешь переживания куда-то поглубже"

Телеведущий и волонтер иногда не могут удержать свои эмоции, когда никто не видит.

Шоумен Сергей Притула опроверг мысль о том, что мужчины не плачут и признался, что во время войны он давал волю своим чувствам.

Телеведущий рассказал, что в последнее время в его жизни случалось много моментов, заставлявших его плакать.

"Плакал, когда друзья погибали, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень. Плакал, когда другие друзья возвращались из плена, но это были слезы радости", — поделился с "Грунтом" Притула.

Кроме того, как рассказал шоумен, сейчас он очень скучает по своей семье и атмосфере, царившей в их доме. Притула поделился, что всегда мечтал о большой семье, поэтому в будущем они с женой планируют родить еще детей. Но во время войны Сергей остался в большом доме сам.

Сергей Притула с семьей / Фото: instagram.com/kateryna_pry

"Сейчас я просыпаюсь в большом доме, а он пуст и так немного обидно. Но потом, на фоне того, что дети у некоторых родителей больше не пробегутся уже никогда из-за этой проклятой войны, а у некоторых детей родители больше не проснутся в пустом доме, ты понимаешь, что твои проблемы — это ноль. Запихиваешь переживания свои куда-то поглубже, поэтому идешь на свой фронт и лупишь дальше", — сказал Притула.

Напомним, на днях Сергей Притула потролил Илона Маска после его скандальных заявлений о войне в Украине.

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