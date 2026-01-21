Притула рассказал о совместном воспитании сына с экс-супругой и неожиданной детали: "Получила взаимность"

Сергей Притула / © YouTube-канал Марічка

Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула рассказал об отношениях с бывшей женой Юлией Андрийчук после развода.

В интервью Маричке Падалко звезда отметил, что во время процесса разрыва брака они с бывшей женой сознательно выбрали взрослый подход и поставили на первое место интересы ребенка — первенца Дмитрия. По его словам, несмотря на личные недоразумения, им удалось избежать конфликтов и манипуляций.

«Считаю, что в нашем случае, когда мы расставались, то повели себя как взрослые люди. Потому что какими бы ни были недоразумения между двумя людьми, которые принимают решение прекратить существование на общих квадратных метрах, то у нас общий ребенок. И есть желание, чтобы он вырос с осознанием, что у него лучшая в мире мама и папа», — отметил Притула.

Бывшая жена Сергея Притулы с их сыном на архивном фото / © скрин с видео

Волонтер подчеркнул, что его бывшая жена никогда не настраивала сына Дмитрия против него и не позволяла себе публичных обвинений. В ответ, говорит Сергей, он так же вел себя корректно и ответственно.

«Никогда в жизни моя жена не бросала в меня никаких обвинений, не лила грязью и не настраивала против меня сына. Она получила взаимность. Дмитрий нас обоих любит и никогда не становился предметом манипуляций. Я купил бывшей жене 150 квадратных метров, а сам остался на 30 квадратах», — поделился волонтер.

Также Притула с юмором вспомнил деталь, которая, по его мнению, является «притомностью отношений двух людей после развода»: «Если твоя бывшая жена донатит зимнюю тысячу с „єПідтримки“ на „Єдинозбір“ и выставляет это в Threads — значит нормально мы общаемся и не такой я уж плохой».

