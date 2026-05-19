Притула растрогал неожиданным сюрпризом от дочерей для него и жены: "Думал, сердце лопнет"

Общественный деятель Сергей Притула восхитил романтикой с женой Екатериной, которую ему организовали старшие дочери.

В Threads звезда рассказал, что Соломия и Стефания позаботились для него и жены о настоящем романтическом ужине дома. Девочки продумали все до деталей: накрыли стол скатертью, поставили свечи и цветы, а сами перевоплотились в официанток. Более того, они даже создали особую атмосферу для родительского свидания.

«Соля и Стеся объявили, что у нас с женой "романтический ужин без детей". Себя они идентифицировали официантками и стояли рядом с полотенцами на руках, чтобы принести что-то или забрать со стола. В какой-то момент, по сигналу, Стефания выключила общий свет, а Соломия объявила: "Время для поцелуев!" Просто один эпизод, который доступно объясняет, почему я называю своих козлят "mental health officers". Забыл добавить, что ужин проходил под музыкальное сопровождение Соли на фортепиано. Думал, что сердце лопнет», — поделился Притула.

Как оказалось, за такой идеей стоит не только детская фантазия. По словам Сергея, его дочь Соломия уже давно увлекается бизнес-идеями и регулярно устраивает дома различные импровизированные проекты.

«В нашем случае — это мечты Соломийки о собственном ресторане. Она экспериментирует с инициативами. Несколько месяцев назад открыла дома салон RelaxCity, где можно заниматься йогой, медитировать, а мне везет получать сеансы массажа, когда Соля и Стеся ходят ногами по спине», — с юмором добавил общественный деятель.

