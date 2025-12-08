Притула резко отреагировал на попытки Поляковой попасть на нацотбор на "Евровидение" и объяснил почему

Сергей Притула, Оля Полякова

Украинский волонтер Сергей Притула прокомментировал нынешний скандал перед нацотбором на «Евровидение-2026».

В частности, говорится о неудачных попытках Оли Поляковой попасть в список участников конкурса. И так случилось из-за нарушения ею правил. Дело в том, что шоу не допускает артистов, которые имели выступления в РФ после 2014 года. Но Полякова всячески пыталась доказать, что уже давно занимает проукраинскую позицию и даже угрожала судом. В итоге, успеха она так и не получила.

На такие заявления артистки Притула отреагировал четко. Он согласился с правилами нацотбора и объяснил, что это неправильно выбирать артистов с пятнами в карьере для представления Украины. Он вспомнил, как еще во времена ведения эфира нацотбора постоянно конкурсантам подчеркивал гражданскую позицию. И к тому же добавил, что этот конкурс считает рассчитанным на молодых исполнителей.

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

«Оля Полякова не может поехать на „Евровидение“. Не в последнюю очередь, потому что когда-то один парень из Збаража дорос до того, чтобы с микрофоном говорить „ты едешь на ‚Евровидение‘, а ты — нет“. Это был 2019 год. И я выдержал очень большую нагрузку после того, как со сцены говорит „ты человек, который голой задницей выступает перед россиянами в Москве или где угодно, ты не можешь представлять Украину на ‚Евровидении‘. Потому что в тот момент люди, перед которыми ты выступаешь, убивают наших граждан“. И это конкурс молодых исполнителей», — заявил Сергей в комментарии «Новини.LIVE».

