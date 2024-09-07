Притула резко раскритиковал сбежавшего из Украины блогера Волошина: "Манипуляция на манипуляции"

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель и основатель одноименного фонда Сергей Притула прокомментировал бегство блогера Александра Волошина из Украины.

В настоящее время Волошин находится в Польше. И незадолго после заявления о выезде он записал ролик, в котором раскритиковал власть и государство из-за якобы угроз в его сторону. На столь скандальные высказывания отреагировал и Притула. Волонтер осудил поведение блогера и признался, что не понимает беглых людей, которые уже за границей начинают негативно отзываться о родной стране. И добавил, что в видео Волошина очень много искаженной манипулятивной информации.

"Меня раздражают те, кто выскочил из Украины тем или иным способом и, сидя за границей, записывает ролики, в которых критикует ТЦК, силы обороны, мобилизуемся не так, воюем не так, у власти не те… Волошин записал видео, которое называется "Кто враг" или "Кто предатель"... И это, на самом деле, ужасное видео. Я смог его посмотреть минут 10. Там манипуляция на манипуляции. Потом я смотрю – два миллиона просмотров. Думаю, надеюсь, вы смотрели это не потому, что вы разделяете это мнение. Свет хорошо выставлен, монтаж, музыка…", - сказал Сергей Притула в подкасте "Гуртом та вщент".

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Сергей же назвал такую часть звезд Сети "недоблогерами" и отметил, что во время войны они должны направлять свои силы на помощь Украине, а не сеять раздор в стране, из которой уехали.

"Я просто не понимаю этой логики. Ну ты уже выскочил, ты сидишь в какой-то безопасной европейской стране, пользуясь какими-то льготами и социальными выплатами, которые тебе дают налогоплательщики той страны. И ты, уже сидя за границей, что-то чирикешь и лаешь на государство, которое каждый день страдает от обстрелов и гибнут люди? Может, тот клюв надо сомкнуть и донатить на ВСУ, принося пользу?", – возмутился общественный деятель.

Напомним, в конце августа этого года блогер Александр Волошин заявил, что выехал за границу и не будет возвращаться в Украину. По его словам, к такому решению он прибег после ряда угроз в его сторону от неизвестных. К слову, недавно звезда Сети призналась, чем теперь будет заниматься и где поселится.

Читайте также: