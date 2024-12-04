Притула удивил, как его пот дставил и обманул Молочный из "Файны Юкрайны": "Переписал за спиной"

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула высказался о коллеге, актере Андрее Молочном.

Как известно, в таком творческом тандеме артисты сняли около ста выпусков "Файны Юкрайны", где сыграли Антона и Маричку. Однако через несколько лет Молочный вышел из проекта и отправился на заработки в РФ. Впрочем, в 2012 году во время незапланированной встречи Притулы и Молочного последний под хмельком признался, что присвоил бренд шоу себе, не вписав туда своего коллегу. Сергей в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" говорит, что впоследствии ситуация наладилась, ведь право собственности перешло в руки другому человеку, который уже стал делить с ним гонорары.

"Мы закончили съемку "Файны Юкрайны" летом 2010 года. В следующем сезоне я приехал к Андрею, привез свои наработки. А Андрей говорит: "Я уже все, с меня хватит". И он ушел из проекта, сосредоточился на работе в Москве. Но мы с ним в 2012 году пересеклись на мероприятии в Донецке, он немного мекнул. И признался, что он с сопродюсером у меня за спиной переписали все бумаги, которые определяли юридическую сторону существования этого бренда, и меня там нет. То есть основательно у нас были определенные договоренности о распределении процентов по прибыли и т.д. Ну и я говорю: "Удачи, парни". А потом я увидел огромный пример порядочности. Ибо человек (который следующим получил право собственности - прим. ред.) продает возможность каналу показывать этот контент, получает определенную сумму и набирает меня и говорит забрать деньги. Но человек не обязан был этого делать", - рассказал Притула.

Сергей Притула

Также во время войны шоумен не поддерживает связь с бывшим коллегой из-за его пророссийских взглядов. Притула отмечает, что не знает, где находится Андрей Молочный. И добавляет, что последний раз общался с ним в начале полномасштабного вторжения, где Молочный издавал чушь об Украине, где, кстати, и родился.

"После того мы с Андреем не разговаривали где-то до 2022 года. А потом я как-то мекнул вечером и набрал его. Выслушал… Он меня обвинял в том, что его детей из-за меня травят. Потому что я как-то там стишок написал в 2021 году, кажется. Понятия не имею, в Украине ли он. Знаю, что он жил с большой семьей под Киевом. Но когда у него был припадок и он писал в Instagram, что "по Киеву ходят фашисты", то я написал короткое стихотворение, что Маричка и Антон все. А на самом деле все очевидно: его детей булят, потому что он – вата, которая после полномасштабного вторжения не нашла в себе смелости назвать убийц убийцами и сделать что-нибудь", - объяснил волонтер.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, как 3-летняя дочь реагирует на вражеские обстрелы. Волонтер объяснил, за что больше всего волнуется у воспитании детей.

▶ Просмотреть полное интервью можно на YouTube-канале ТСН по этой ссылке: СЕРГІЙ ПРИТУЛА ВІДВЕРТО про борг Зеленському та як заробляє під час війни - ЦЬОГО НІХТО НЕ ЗНАВ!

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