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Притула впервые за долгое время показал двух дочерей: "Такие взрослые"
Звездный отец привлек внимание к важным вещам.
Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поделился редким семейным контентом.
В своем фотоблоге Сергей разместил милое фото двух дочерей – 7-летней Соломии и 3-летней Стефании. В руках девочки держат листы с важным призывом донатить. Вероятно, фото было сделано в период новогодних праздников, потому что позади виднеется елка.
"Соломия и Стефания просят завершить март мощным донатом в помощь Силам Обороны Украины!" – написал Притула.
В комментариях украинцы сразу засыпали звездную семью комплиментами и отметили, что дочери волонтера уже очень подросли и изменились.
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