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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Притула впервые за долгое время показал двух дочерей: "Такие взрослые"

Звездный отец привлек внимание к важным вещам.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Сергей Притула

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поделился редким семейным контентом.

В своем фотоблоге Сергей разместил милое фото двух дочерей – 7-летней Соломии и 3-летней Стефании. В руках девочки держат листы с важным призывом донатить. Вероятно, фото было сделано в период новогодних праздников, потому что позади виднеется елка.

Дочери Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Дочери Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

"Соломия и Стефания просят завершить март мощным донатом в помощь Силам Обороны Украины!" – написал Притула.

В комментариях украинцы сразу засыпали звездную семью комплиментами и отметили, что дочери волонтера уже очень подросли и изменились.

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Напомним, недавно кулинарная эксперт Ольга Мартыновская делилась фото 9-летней дочери и как она отпраздновала день рождения с оригинальным тортиком.

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