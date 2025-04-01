Притула впервые за долгое время показал двух дочерей: "Такие взрослые"

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поделился редким семейным контентом.

В своем фотоблоге Сергей разместил милое фото двух дочерей – 7-летней Соломии и 3-летней Стефании. В руках девочки держат листы с важным призывом донатить. Вероятно, фото было сделано в период новогодних праздников, потому что позади виднеется елка.

Дочери Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

"Соломия и Стефания просят завершить март мощным донатом в помощь Силам Обороны Украины!" – написал Притула.

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В комментариях украинцы сразу засыпали звездную семью комплиментами и отметили, что дочери волонтера уже очень подросли и изменились.

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